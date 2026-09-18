Virusi i Nilit Perëndimor merr viktimën e parë në Kosovë
Qendra Klinike Universitare e Kosovës njoftoi se pacienti 66-vjeçar u shtrua më 10 shtator me meningoencefalit akut dhe humbi jetën më 15 shtator — analiza laboratorike konfirmoi virusin e Nilit Perëndimor.
Në Kosovë është regjistruar rasti i parë i vdekjes së shkaktuar nga virusi i Nilit Perëndimor, njoftoi të enjten Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK), raportoi RTK.
Pacienti R. I., 66 vjeç, u shtrua në Klinikën e Sëmundjeve Infektive më 10 shtator me diagnozën e meningoencefalitit akut, në gjendje të rëndë klinike. Sipas njoftimit, para shtrimit ai ishte mjekuar ambulantor për pesë ditë.
Ekzaminimet laboratorike përfshinë analizën RT-PCR për virusin e Nilit Perëndimor, e cila doli pozitive. “Ditën e shtrimit u kryen ekzaminimet e nevojshme diagnostike dhe menjëherë nisi trajtimi në përputhje me gjendjen e tij klinike, si dhe konsultat përkatëse”, theksoi Qendra Klinike.
Përkundër përpjekjeve të personelit mjekësor dhe trajtimit, pacienti ndërroi jetë më 15 shtator.
Virusi i Nilit Perëndimor transmetohet te njerëzit përmes pickimit të mushkonjave të infektuara. Autoritetet shëndetësore u bëjnë zakonisht thirrje qytetarëve të shmangin pickimet e mushkonjave në mbrëmje dhe natën.
Burimi: Danas
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.