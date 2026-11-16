Kallëzim penal në Ohër: 31-vjeçari rrahu të dashurën 26-vjeçare, gjykata i caktoi masa kujdesi
SVR Ohër dorëzoi kallëzim penal për lëndim të rëndë trupor kundër 31-vjeçarit që sulmoi të dashurën e tij 26-vjeçare; gjykata i caktoi masa kujdesi në vend të paraburgimit, ndërsa policia ndaloi edhe babanë e vajzës pas një denoncimi për kërcënime.
SVR Ohër ka dorëzuar kallëzim penal kundër K.K. (31) nga Ohri, nën dyshimin për veprën penale “lëndim i rëndë trupor” sipas nenit 131, paragrafi 3 të Kodit Penal, siç njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme. Gjykata Themelore e Ohrit, me propozim të Prokurorisë Themelore Publike, i caktoi të dyshuarit masa kujdesi, kështu që ai do të mbrohet në liri; vetë caktimi i masave nuk është vendim për fajësinë.
Sipas policisë, ngjarja ndodhi më 15 nëntor rreth orës 02:00: grindja nisi në shtëpinë e të dyshuarit dhe vazhdoi në automjetin e tij, ku ai sulmoi fizikisht të dashurën e tij 26-vjeçare nga rajoni i Ohrit. Pasi ndaloi automjetin, sulmi vazhdoi derisa vajza humbi ndjenjat; ajo u gjet në rrugë para një marketi dhe u dërgua fillimisht në Spitalin e Përgjithshëm të Ohrit, pastaj në spitalin “Shën Erazmo”, ku iu konstatuan lëndime të rënda trupore.
I dyshuari u privua nga liria po atë mëngjes në orën 05:05 dhe u ndalua në stacionin policor; pas dokumentimit të rastit, SVR Ohër dorëzoi kallëzimin penal.
Drejtori i spitalit “Shën Erazmo”, Harallampie Shokarovski, deklaroi se vajzës iu kryen disa procedura diagnostikuese, përfshirë tomografi kompjuterike të kokës, se iu konstatuan hematoma, mavijosje dhe shtypje, dhe se ajo mbahet në spital në vëzhgim. Sipas raportimit të Trn, ajo sot jep deklaratë para prokurorisë kompetente, pas së cilës pritet të lëshohet në mjekim shtëpiak.
Rasti mori edhe një kthesë tjetër: nëna e të dyshuarit, Lj.K. (51), denoncoi në orën 08:50 se babai i vajzës, Lj.Gj. (49), kishte kërcënuar me telefon djalin e saj dhe familjen; babai i vajzës u privua nga liria në orën 13:20 dhe, siç njoftoi policia, edhe ndaj tij do të dorëzohet parashtresa përkatëse.
Nëna e vajzës, Irena Gjorgjievska, në një postim publik ka ngritur pretendime shumë më të rënda për çastet e sulmit dhe ka akuzuar familjen e të dyshuarit për përpjekje fshehjeje; këto pretendime nuk janë konfirmuar zyrtarisht dhe nuk përmbahen në njoftimin e policisë.
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