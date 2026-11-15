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15 Nën 2026
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Maqedonia e Veriut

Arrestohet në Serbi 19-vjeçari nga Maqedonia e Veriut, dyshohet për tentim vrasjen e ish-liderit të tifozëve të Partizanit

Prokuroria në Beograd urdhëroi ndalimin 48-orësh të A.A., i dyshuar se në korrik 2025 qëlloi disa herë drejt Nenad Alajbegoviqit, ish-liderit të tifozëve të Partizanit.

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Arrestohet në Serbi 19-vjeçari nga Maqedonia e Veriut, dyshohet për tentim vrasjen e ish-liderit të tifozëve të Partizanit

Një shtetas i Maqedonisë së Veriut, 19 vjeç, është arrestuar në Serbi si i dyshuar për tentim vrasjen e ish-udhëheqësit të tifozëve të Partizanit të Beogradit, siç njofton Fokus. Me urdhër të Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd, i dyshuari A.A. është ndaluar deri në 48 orë.

Sipas Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd, A.A. dyshohet se më 8 korrik 2025, në Beograd, ka tentuar t’i marrë jetën N.A. Siç mëson “Tanjug”, i dëmtuari N.A. është Nenad Alajbegoviq, i njohur si Alibeg, ish-udhëheqës i tifozëve të Partizanit, i cili ishte qëlluar me disa plumba.

Dyshohet se më 8 korrik të vitit të kaluar, në rrugën “Narodnih heroja”, A.A. ka qëlluar disa herë me pistoletë drejt N.A., i cili ndodhej në automjetin e tij.

I dyshuari ngarkohet me tentim vrasjeje, si dhe me prodhim, mbajtje, bartje e tregtim të paautorizuar të armëve dhe lëndëve shpërthyese, njoftoi Prokuroria e Lartë Publike në Beograd.

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