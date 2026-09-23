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Ëmbëlsira

Kanelbullar — rrotullat tradicionale suedeze me kanellë

Brumë i butë gjalpi i mbushur me kanellë, sheqer dhe kardamom — receta e plotë për ëmbëlsirën më të famshme të Suedisë.

· 2 min lexim

Kanelbullari është rrotulla me kanellë që ka pushtuar zemrat në Suedi — një ëmbëlsirë kaq e dashur sa që suedezët i kanë kushtuar edhe një ditë zyrtare në kalendar, më 4 tetor. Brumi i butë me gjalpë dhe kardamom, i mbushur me kanellë dhe sheqer, pjeket derisa të marrë një kore të artë dhe shërbehet i ngrohtë, shoqëruar me një filxhan kafeje. Ja receta e plotë për ta përgatitur në shtëpi.

PËRBËRËSIT (për rreth 12 rrotulla)

Për brumin:

  • 500 g miell (rreth 4 gota)
  • 250 ml qumësht i ngrohtë
  • 75 g gjalpë i shkrirë
  • 1 vezë
  • 70 g sheqer
  • 25 g maja e freskët (ose 1 pako maja e thatë, rreth 7 g)
  • 1 lugë çaji kardamom i bluar
  • 1/2 lugë çaji kripë

Për mbushjen:

  • 100 g gjalpë i butë (në temperaturën e ambientit)
  • 80 g sheqer kafe
  • 2 lugë gjelle kanellë e bluar

Për sipërfaqen:

  • 1 vezë e rrahur për lyerje
  • sheqer kristal për dekorim

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Shkri majanë në qumështin e ngrohtë me një lugë sheqer dhe lere për 10 minuta, derisa të shkumëzojë.
  2. Në një enë të madhe përziej miellin, sheqerin e mbetur, kardamomin dhe kripën; shto qumështin me maja, vezën dhe gjalpin e shkrirë, pastaj brumos 8–10 minuta derisa brumi të bëhet i butë dhe elastik.
  3. Mbuloe brumin me një pecetë dhe lere të vijë në vend të ngrohtë për 45–60 minuta, derisa të dyfishojë volumin.
  4. Përzje gjalpin e butë me sheqerin kafe dhe kanellën derisa të bëhet një krem i njëtrajtshëm.
  5. Hape brumin në një petë drejtkëndore (rreth 40×30 cm), shpërndaje mbushjen njëtrajtësisht mbi të, rrotulloje nga ana e gjatë dhe prite në 12 rrotulla të barabarta.
  6. Rreshtoi rrotullat në një tepsi të shtruar me letër furre, mbuloji dhe leri të vijë edhe 20–30 minuta të tjera.
  7. Lyeji sipër me vezën e rrahur, spërkati me sheqer kristal dhe piqi në furrë të nxehur më parë në 200°C për 12–15 minuta, derisa të marrin një ngjyrë të artë.

KOHA E PËRGATITJES: rreth 25 minuta (plus rreth 90 minuta ardhje)
KOHA E GATIMIT: 12–15 minuta
PORCIONE: 12 rrotulla

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