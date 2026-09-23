Kanelbullar — rrotullat tradicionale suedeze me kanellë
Brumë i butë gjalpi i mbushur me kanellë, sheqer dhe kardamom — receta e plotë për ëmbëlsirën më të famshme të Suedisë.
Kanelbullari është rrotulla me kanellë që ka pushtuar zemrat në Suedi — një ëmbëlsirë kaq e dashur sa që suedezët i kanë kushtuar edhe një ditë zyrtare në kalendar, më 4 tetor. Brumi i butë me gjalpë dhe kardamom, i mbushur me kanellë dhe sheqer, pjeket derisa të marrë një kore të artë dhe shërbehet i ngrohtë, shoqëruar me një filxhan kafeje. Ja receta e plotë për ta përgatitur në shtëpi.
PËRBËRËSIT (për rreth 12 rrotulla)
Për brumin:
- 500 g miell (rreth 4 gota)
- 250 ml qumësht i ngrohtë
- 75 g gjalpë i shkrirë
- 1 vezë
- 70 g sheqer
- 25 g maja e freskët (ose 1 pako maja e thatë, rreth 7 g)
- 1 lugë çaji kardamom i bluar
- 1/2 lugë çaji kripë
Për mbushjen:
- 100 g gjalpë i butë (në temperaturën e ambientit)
- 80 g sheqer kafe
- 2 lugë gjelle kanellë e bluar
Për sipërfaqen:
- 1 vezë e rrahur për lyerje
- sheqer kristal për dekorim
HAPAT E PËRGATITJES
- Shkri majanë në qumështin e ngrohtë me një lugë sheqer dhe lere për 10 minuta, derisa të shkumëzojë.
- Në një enë të madhe përziej miellin, sheqerin e mbetur, kardamomin dhe kripën; shto qumështin me maja, vezën dhe gjalpin e shkrirë, pastaj brumos 8–10 minuta derisa brumi të bëhet i butë dhe elastik.
- Mbuloe brumin me një pecetë dhe lere të vijë në vend të ngrohtë për 45–60 minuta, derisa të dyfishojë volumin.
- Përzje gjalpin e butë me sheqerin kafe dhe kanellën derisa të bëhet një krem i njëtrajtshëm.
- Hape brumin në një petë drejtkëndore (rreth 40×30 cm), shpërndaje mbushjen njëtrajtësisht mbi të, rrotulloje nga ana e gjatë dhe prite në 12 rrotulla të barabarta.
- Rreshtoi rrotullat në një tepsi të shtruar me letër furre, mbuloji dhe leri të vijë edhe 20–30 minuta të tjera.
- Lyeji sipër me vezën e rrahur, spërkati me sheqer kristal dhe piqi në furrë të nxehur më parë në 200°C për 12–15 minuta, derisa të marrin një ngjyrë të artë.
KOHA E PËRGATITJES: rreth 25 minuta (plus rreth 90 minuta ardhje)
KOHA E GATIMIT: 12–15 minuta
PORCIONE: 12 rrotulla
Tema: brumëra ëmbëlsirë kanelbullar kanellë
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