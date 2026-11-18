Kelani Jordan mbron titullin e grave të NXT me skualifikim ndaj Kendal Grey: rezultatet e plota të NXT
WWE NXT u zhvillua të martën, më 17 nëntor 2026, në WWE Performance Center në Orlando, Florida, drejtpërdrejt në The CW — dhe në Netflix ndërkombëtarisht — me komentatorët Vic Joseph dhe Wade Barrett në tavolinë. Rezultatet e plota të mbrëmjes, të raportuara në përputhje nga WrestleZone, 411Mania dhe eWrestling, në raportin e ProWrestling.net, u dominuan nga fundi dramatik i ndeshjes për titullin e grave, si dhe nga ftesat e reja të John Cenës për turneun e tij.
Kelani Jordan e mban titullin me skualifikim ndaj Kendal Grey
Ndeshja kryesore e mbrëmjes, për titullin e grave të NXT, zgjati rreth 13 minuta — burimet japin 12:59–13:15 — dhe përfundoi në mënyrën më të papritur. Kendal Grey e dominoi pjesën më të madhe të ndeshjes me ankle lock të përsëritura, duke e mbajtur kampione Kelani Jordan nën presion të vazhdueshëm. Jordan provoi të largohej me titullin, hoqi mbrojtjen e këndit, goditi frog splash dhe 450 splash pa sukses, ndërsa Grey iu përgjigj me Shades of Grey nga litari i sipërm.
E bllokuar sërish në ankle lock në mes të ringut dhe pa rrugëdalje, Jordan e kapi arbitrin dhe e goditi me shuplakë, duke shkaktuar skualifikimin e qëllimshëm. Grey fitoi ndeshjen, por titulli nuk ndërron duar me skualifikim — Jordan mbetet kampione e grave të NXT dhe u largua duke buzëqeshur me kurorën në dorë.
Kam Hendrix mundi Tony D’Angelon
Kam Hendrix mundi Tony D’Angelon në rreth 11:45–11:54. Hendrix finoi një dëmtim në gju në fillim të ndeshjes, por në fund Myles Borne ndërhyri duke mbajtur karrigen, Hendrix e përplasi D’Angelon mbi karrige dhe e mbylli me Lights, Kam, Action.
Chantel Monroe mundi Layla Diggs
Chantel Monroe mundi Layla Diggs në rreth 4:25–4:33 me neckbreaker-in Picture Perfect, pasi e rrëzoi nga litari i sipërm kur Diggs po përgatiste moonsault-in.
Zilla Fatu mundi Dion Lennox
Zilla Fatu mundi Dion Lennox të DarkState në rreth 10:50–10:59. Los Perros del Mal sulmuan DarkState në anë të ringut, Lennox u hodh mbi ta nga litari, pastaj Fatu e goditi me Triple Z dhe splash nga lart për fitoren.
Tristan Angels fiton Triple Threat
Tristan Angels mundi Sean Legacy dhe Saquon Shugars në Triple Threat në rreth 10:00–10:40. Angels shmangu një goditje të Shugars që përfundoi te Legacy dhe e rrotulloi Legacy-n për numërimin tre.
John Cena fton dy emra të rinj në Classic
John Cena ftoi Izzi Dame dhe Shiloh Hill në John Cena Classic, në segmentet “më herët” gjatë emisionit. Kampionia e Amerikës së Veriut Zaria thirri Dame në ring, i tha se titulli nuk është dhuratë si ftesa e Cenës, pranoi t’ia mbrojë titullin javën e ardhshme dhe e rrëzoi me F5.
Çfarë u shpall për javën e ardhshme
Për episodin e ardhshëm të NXT u shpallën Mason Rook kundër Shiloh Hill për vendin e pretendentit nr. 1 për titullin NXT; ndeshja 8-personash Vanity Project (Jackson Drake, Brad Baylor, Ricky Smokes dhe Myka Lockwood) kundër Hank Walker, Tank Ledger, Noam Dar dhe Romeo Moreno; si dhe Zaria kundër Izzi Dame për titullin e grave të Amerikës së Veriut.
Gjatë emisionit u nderua me grafik përkujtimor edhe Hall of Famer “Cowboy” Bill Watts, vdekja e të cilit u njoftua atë ditë.
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