Bumi i çipave në Korenë e Jugut i anashkalon investitorët e vegjël: rënia e bursës godet shpenzimet
SK Hynix dhe Samsung po përgatiten për bonuse rekord nga bumi i çipave të inteligjencës artificiale, por indeksi KOSPI ka humbur mbi 40 për qind nga rekordi i qershorit dhe rënia po godet konsumin, njofton Reuters
Motori i eksporteve të Koresë së Jugut po gjëmon ndërsa gjigantët e teknologjisë ushqejnë valën globale të inteligjencës artificiale me gjysmëpërçues, por, siç njofton Reuters, luhatjet e ndjenjës rreth AI-së po ua vështirësojnë individëve të përfitojnë, në një vend ku rreth një e katërta e qytetarëve investojnë në bursë. Prodhuesit e çipave të memories SK Hynix dhe Samsung Electronics po përgatiten për bonuse rekord për punonjësit, ndërsa investitorë si 34-vjeçari Kwon Soon-kuk i shohin fitimet t’u zhduken sa herë që tregu bie nga dyshimet për koston e madhe të AI-së dhe kohën që duhet për fitime.
Koreja e Jugut është në rrugë të bashkohet me SHBA-në, Kinën dhe Gjermaninë duke arritur 1 trilion dollarë eksporte këtë vit. Megjithatë, sipas raportimit të Reuters, konsumi u tkurr në tremujorin e tretë për herë të parë në gati dy vjet, dhe zyrtarët e analistët fajësojnë rënien e bursës në korrik. Indeksi referencë KOSPI ka humbur mbi 40 për qind nga niveli rekord i qershorit dhe 12 për qind vetëm këtë muaj, i tërhequr poshtë nga aksionet e lidhura me AI-në, pasi fitorja e Partisë Demokratike në zgjedhjet e mesmandatit në SHBA ngriti mundësinë e një kontrolli më të rreptë mbi zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe ndërtimin e qendrave të të dhënave.
Rreth një e katërta e 52 milionë banorëve të vendit investojnë në bursë, tregojnë të dhënat e Korea Securities Depository. Ndërkohë, sektori i çipave, intensiv në kapital, krijon relativisht pak vende pune: rreth 174 mijë njerëz punonin në të në tremujorin e parë, 4 për qind e sektorit prodhues dhe vetëm 0.8 për qind e forcës totale të punës, sipas të dhënave qeveritare që citon Reuters. Presidenti Lee Jae Myung planifikon një fond “Future Response” prej 162.3 trilionë won (121 miliardë dollarë) për të kanalizuar të ardhurat shtesë tatimore nga bumi i çipave drejt industrive në rritje, të rinjve, zhvillimit rajonal dhe arsimit.
“Sigurimi i fitimeve të fundit nga cikli rritës i AI-së do të kërkonte trajtimin e pengesave të vjetra strukturore, përfshirë plakjen e shpejtë të popullsisë, thellimin e pabarazive rajonale dhe produktivitetin e pabarabartë mes firmave”, tha Fondi Monetar Ndërkombëtar të martën, pas konsultimit vjetor me qeverinë, sipas Reuters. Ekonomisti i Citi, Kim Jin-wook, paralajmëron se rreziqet për rënien e konsumit privat duken mjaft të mundshme në tremujorin e katërt: depozitat e investitorëve të vegjël në llogaritë e tregtimit arritën rekordin 136.8 trilionë won në fund të qershorit, nga 87.8 trilionë në fund të vitit të kaluar, por ranë në 86.9 trilionë të hënën. Indeksi referencë ra nën 5,000 të martën, niveli më i ulët që nga fillimi i shkurtit.
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