Drejtuesit e biznesit britanik kërkojnë lehtësim urgjent të rregullave të udhëtimit të punës pas Brexit-it
Drejtues biznesesh i kanë kërkuar qeverisë britanike dhe Komisionit Evropian të lehtësojnë urgjentisht kufizimet e Brexit-it për udhëtimet e punës përtej Kanalit, siç njofton The Guardian. Një grup që përfaqëson drejtuesit e industrisë tha se kërkon zotime nga Andy Burnham dhe udhëheqësit politikë evropianë që kufizimet të jenë një nga përparësitë e vitit 2027 për forcimin e lidhjeve mes dy palëve, pas samitit të kësaj jave në Bruksel.
Konfederata e Industrisë Britanike (CBI), që përfaqëson disa nga kompanitë më të mëdha të Britanisë, e mirëpriti thirrjen e kryeministrit për një rivendosje të marrëdhënieve me Evropën, e menduar për të zhbërë një pjesë të dëmit që Brexit-i i shkaktoi ekonomisë britanike. Por ajo tha se kufizimet e Brexit-it, që përfshijnë detyrimin e punonjësve për të marrë leje pune për udhëtimet, po i dekurajojnë investitorët ndërkufitarë dhe po pengojnë tregtinë, pikërisht në kohën kur të dyja palët po përpiqen të ndërtojnë qëndrueshmëri përballë Kinës.
Sean McGuire, drejtori i CBI-së për Evropën dhe çështjet ndërkombëtare, tha se diskutimet duhet të kishin qenë përparësi në bisedimet e kësaj jave, pasi edhe samiti MB-BE i vitit 2025, i mbajtur nga Keir Starmer, e kishte përmendur përmirësimin e lëvizshmërisë së biznesit. “Është arritur shumë pak. Në fakt, praktikisht nuk është arritur asgjë. Theksi u vu te lëvizshmëria e të rinjve”, tha McGuire. Sipas raportimit, diplomatë të BE-së kanë thënë më parë se Britania shtyu fort për përmirësimin e lëvizshmërisë së biznesit, por u përball me rezistencë nga blloku, ku shtetet anëtare i shohin shërbimet britanike — një eksport i madh, veçanërisht në sektorin financiar — si kërcënim.
Sipas rregullave pas Brexit-it, qytetarët britanikë që udhëtojnë në BE kufizohen në 90 ditë qëndrimi brenda një maksimumi prej 180 ditësh në vit, ndërsa lejet e punës duhen marrë veçmas për çdo vend ku udhëton punonjësi — gjë që prek servisin e pajisjeve, veçanërisht në inxhinieri, ku produkte që kushtojnë miliona, si ashensorët, shkallët lëvizëse dhe makineritë e fabrikave, vijnë me kontrata servisi dhe mirëmbajtjeje. McGuire tha se drejtuesit e energjisë, mbrojtjes dhe industrisë së makinave thonë se po pengohen nga pamundësia për të udhëtuar lirisht në Evropë për të servisuar ose drejtuar operacione shumëkombëshe: “Nëse je drejtor ekzekutiv i një kompanie shumëkombëshe, mund t’i mbushësh shumë shpejt 90 ditët.”
McGuire tha se ekziston një zgjidhje e shpejtë për lëvizshmërinë e biznesit, përmes ndryshimeve në aneksin e marrëveshjes së tregtisë dhe bashkëpunimit MB-BE, që u lejon dy palëve të zgjerojnë udhëtimet e biznesit pa viza në më shumë industri pa e rishkruar traktatin kryesor. CBI-ja tha gjithashtu se është “e zhgënjyer” që nuk është bërë përparim në njohjen reciproke të kualifikimeve, që u lejon profesionistëve britanikë ose të BE-së të ushtrojnë profesionin në territoret e njëri-tjetrit si përpara Brexit-it; sipas burimeve, në Bruksel ka mendimin se njohja reciproke i sjell më shumë përfitim Britanisë sesa BE-së, ndaj energjia rreth bisedimeve është zbehur. Ndërkohë, një marrëveshje për lëvizshmërinë e të rinjve është afër, dhe nën-30-vjeçarëve do t’u ofrohet një skemë vize trevjeçare për të punuar, udhëtuar ose studiuar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.