AGJENDA NDËRKOMBËTARE 18.11.2026
SHENZHEN (Kinë) – Samiti i APEC-ut (Bashkëpunimi Ekonomik Azi-Paqësor).
NJU JORK (Shtetet e Bashkuara) – Sotheby’s pritet të shesë “Lulet e gështenjës” të van Gogut për 180 milionë dollarë.
UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Zgjedhja e udhëheqësit demokrat në Dhomën e Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara.
NJU JORK (Shtetet e Bashkuara) – Ankandi i koleksionit Blaquier-Arrieta vlerësohet në 450 milionë dollarë.
PARIS (Francë) – ”Data Centre World” panair tregtar për industrinë e qendrave të të dhënave.
GJENEVË (Zvicër) – Kandidatët për udhëheqje të OBSH-së prezantojnë vizionin e tyre para shteteve anëtare.
GJENEVË (Zvicër) – Samiti RightsX i organizuar nga Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut.
QYTETI I VATIKANI (Selia e Shenjtë) – Meshë e kremtuar nga papa Leone XIV me rastin e 400-vjetorit të bazilikës së shën Pjetrit.
MAROK – 70-vjetori i pavarësisë./ a.jor.
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