🌤️
Tiranë 17°C · Kryesisht kthjellët 30 Shtator 2026
S&P 500 7,671 ▼0.17%
DOW 51,350 ▼0.26%
NASDAQ 26,798 ▼0.09%
NAFTA 89.20 ▼0.2%
ARI 4,212 ▲0.78%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $83,567 ▲ +0.11% ETH $2,679 ▼ -0.22% XRP $1.4940 ▲ +0.04% SOL $119.1000 ▲ +0.69%
S&P 500 7,671 ▼0.17 % DOW 51,350 ▼0.26 % NASDAQ 26,798 ▼0.09 % NAFTA 89.20 ▼0.2 % ARI 4,212 ▲0.78 % S&P 500 7,671 ▼0.17 % DOW 51,350 ▼0.26 % NASDAQ 26,798 ▼0.09 % NAFTA 89.20 ▼0.2 % ARI 4,212 ▲0.78 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
30 Sht 2026
Breaking
Zelenski: Ukraina mori një dërgesë të re raketash për sistemet NASAMS — falënderon SHBA-në dhe Norvegjinë SIPRI: Lufta në Jemen po shkatërron rrugët dhe portet — kriza humanitare thellohet Trump publikon tekstin e marrëveshjes “moralisht detyruese” për IA-në: auditime të jashtme dhe kontrolle për gjigantët e teknologjisë Bessent: Fushata e presionit ekonomik ndaj Iranit do të vazhdojë — “derisa regjimi të vendosë se do paqe” Trump: “Nuk e di nëse Irani do të dorëzohet ende, por do të dorëzohet” — Irani po “shkon shumë keq”, thotë presidenti amerikan
Menu
Kosova

“Kemi dhënë gjymtyrë, kërkojmë dinjitet”: Ish-ushtari i UÇK-së me mesazh për institucionet

Ylber Selmani, invalid lufte nga Ferizaji, pas natës së 14-të të protestës në sheshin "Skënderbeu": "Kemi dhënë gjymtyrë, është një këmbë e këputur, kemi dhënë sakrificë, por po kërkojmë dinjitet"

· 2 min lexim
Luftëtarë të UÇK-së (foto ilustruese)

Një ish-ushtar i UÇK-së i ka dërguar një mesazh të drejtpërdrejtë institucioneve të Kosovës pas përfundimit të natës së 14-të të protestave në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, kundër vendimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë. Siç raporton Klan Kosova, gazetarja Vesa Hoda ka intervistuar Ylber Selmanin, invalid lufte nga Ferizaji, i cili tha se veteranët “kanë dhënë gjymtyrë” për liri dhe tashmë kërkojnë dinjitet.

Së bashku me një grup veteranësh, Selmani u shpreh se kërkesa e tyre është e qartë: “Liri për çlirimtarët”.

Ai kritikoi institucionet për, siç tha, mungesë veprimi dhe uniteti politik. “Është pak kjo që po bëhet për çlirimtarët. Nuk është duke u bërë mjaftueshëm. Absolutisht jo. Nuk e di pse kjo përçarje mes politikanëve, nuk e di pse nuk e kanë unitetin të cilin duhet me e pasë”, tha Selmani.

Duke folur për protestën e 1 tetorit, Selmani paralajmëroi mobilizim më të madh. “Jo që nuk duhet me pasë qetësi, sepse ne jemi për institucionet tona, ne kemi dhënë gjymtyrë, është një këmbë e këputur, ne kemi dhënë sakrificë, por ne po kërkojmë dinjitet, jo të na lënë anash”, u shpreh ai.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu