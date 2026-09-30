«Fantasma»: premiera botërore e dramës së re të Benjamin Benne në Off-Broadway — u zbulua kasti i plotë
Primary Stages dhe Lucille Lortel Theatre sjellin në 59E59 Theaters historinë e tri brezave të grave që përgatisin chuchitos në natën e Krishtlindjes; preview-t nisin më 7 nëntor.
Primary Stages ka zbuluar kastin dhe ekipin krijues të premierës botërore të «Fantasma»-s, dramës së re të shkruar nga Benjamin Benne dhe me regji të Laurie Woolery, siç njofton BroadwayWorld. Produksioni prezantohet nga Primary Stages dhe Lucille Lortel Theatre, në bashkëpunim me Jan McAdoo.
Kastin e «Fantasma»-s e përbëjnë Zabryna Guevara — e njohur nga seriali «Gotham» dhe skena teatrale e Nju Jorkut — Alma Martinez, Camila Moreno, Elizabeth Ramos, Nancy Rodriguez dhe Adriana Sevan. Sipas BroadwayWorld-it, ekipi krijues përfshin skenografin Efren Delgadillo Jr., kostumografen Haydee Zelideth, ndriçimin e Mextly Couzin, si dhe muzikën dhe dizajnin origjinal të zërit nga Daniela Hart, Noel Nichols, Bailey Trierweiler & UptownWorks. Regjisore asistente është Antonia Cruz-Kent, ndërsa kastingu u bë nga The Telsey Office.
Në natën e Krishtlindjes, tri breza grash mblidhen në kuzhinën e sapo-renovuar të Rosie-s për të gatuar chuchitos — receta tradicionale guatemalase e trashëguar «me zemër, me prekje dhe me intuitë». Ndërsa mbesat përpiqen ta dokumentojnë gatimin hap pas hapi, zbulojnë se ajo që po ruhet nuk është vetëm ushqimi — dhe se regjistrimi dhe kujtimi janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Drama, që shtrihet në gati dy dekada, përshkruhet si «një eksplorim i ëmbël-i hidhur i asaj që mbajmë, asaj që humbim dhe i pamundësisë për ta kapur ndonjëherë saktësisht siç ishte».
Preview-t e «Fantasma»-s nisin më 7 nëntor 2026 në Theater A të 59E59 Theaters në Manhattan, nata e hapjes zyrtare është caktuar për 22 nëntor, dhe shfaqja do të jetë e kufizuar deri më 20 dhjetor 2026. Primary Stages është kompania rezidente Off-Broadway në 59E59 Theaters — qendra teatrale me tri skena në East 59th Street që prej vitit 2004 pret rreth 30 produksione në vit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.