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Ekspozita

«Fuqia e Modës në Perandorinë Romake»: Glyptotek-u i Kopenhagës hap ekspozitën më të madhe të antikitetit në historinë e tij

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Kokë mermeri e Odiseut, shekulli I, Glyptotek-u i Kopenhagës
Kokë mermeri e Odiseut, shekulli I pas Krishtit, nga koleksioni i Ny Carlsberg Glyptotek-ut në Kopenhagë. Foto: Carole Raddato (CC BY-SA 2.0), via Wikimedia Commons.

Glyptotek-u Ny Carlsberg i Kopenhagës, i themeluar në vitin 1897 nga birrari dhe koleksionisti Carl Jacobsen, po përgatitet të hapë ekspozitën më të madhe mbi antikitetin në historinë e tij. «The Power of Fashion in the Roman Empire» («Fuqia e Modës në Perandorinë Romake») hapet më 1 tetor 2026 dhe qëndron hapur deri më 29 mars 2027, siç njofton The Art Newspaper, dhe prezantohet si ekspozita e parë e madhe botërore kushtuar modës së antikitetit si shprehje pushteti.

Ekspozita, e kuruar nga studiuesja e lartë Cecilie Brøns, mbledh 171 objekte dhe hedh dritë të re mbi mënyrën sesi trupi njerëzor stolisej në Romën antike. Siç shpjegon kuratorja, Jacobsen-i kishte prirje për «gjera të mëdha dhe spektakolare» — statuja portretash madhështore — dhe kjo ekspozitë i kthen ato për herë të parë në qendër, të lexuara përmes kërkimeve të muzeut mbi ngjyrat origjinale të skulpturave.

Një nga zbulimet qendrore është ngjyra: manteli i statujës së perandorit Tiberius, sot i bardhë, dikur ka qenë rozë-vjollcë — një nuancë e «purpura»-s latine, bojës së çmuar që nxirrej nga kërmijtë e Mesdheut. Edhe toga e të liruarit Fundilius Doctus, sipas kërkimeve, dikur ishte e lyer në të kuqe ose portokalli, duke pasqyruar statusin e tij si ish-skllav.

Huazimet ndërkombëtare janë po aq mbresëlënëse: British Museum dërgon tri tunika të rralla romake që nuk kanë dalë kurrë më parë nga muzeu, ndërsa Muzeu i Burdur-it në Turqi, 125 kilometra nga Antalya, sjell dy fragmente këmbësh dhe kokën e një skulpture dikur kolosale të perandorit Septimius Severus për një instalim kushtuar këpucëve.

Përtej skulpturave dhe tekstileve, ekspozita mbi 1.000 m² përfshin bizhuteri, parfume të rikrijuara posaçërisht nga marka daneze Karmameju, peizazhe zanore dhe filma — një përvojë gjithëpërfshirëse që, sipas muzeut, fton vizitorët të reflektojnë mbi obsesionin e përjetshëm të njeriut me statusin, identitetin dhe pamjen. Ekspozitën e shoqëron edhe një botim me kontribute të studiuesve ndërkombëtarë.

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