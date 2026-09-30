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Konflikti SHBA - Iran

Bessent: Fushata e presionit ekonomik ndaj Iranit do të vazhdojë — “derisa regjimi të vendosë se do paqe”

Sekretari amerikan i Thesarit paralajmëroi të martën se aksioni ekonomik kundër Teheranit do të vijojë, ndërsa Uashingtoni përpiqet ta detyrojë Iranin të pranojë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës.

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Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent. Foto: Wikimedia Commons (public domain).

Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, paralajmëroi të martën se “aksioni ekonomik” kundër Iranit do të vazhdojë, ndërsa Shtetet e Bashkuara përpiqen ta detyrojnë Teheranin të pranojë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës shtatë-mujore. “Aksioni ekonomik do të vazhdojë derisa regjimi të vendosë se do paqe,” tha Bessent për rrjetin Fox Business, siç transmeton liveblog-u i Al Jazeera-s. “Fushata e presionit do të vazhdojë.”

Deklarata vjen pak orë pasi Departamenti amerikan i Thesarit njoftoi sanksione të reja ndaj dhjetë individëve dhe subjekteve, përfshirë në Kinë, Hong Kong dhe Pakistan, për ndihmën ndaj Ministrisë iraniane të Mbrojtjes në prokurimin e armëve dhe komponentëve, siç njofton Reuters. Sipas Bessent-it, sanksionet synojnë të dëmtojnë aftësinë e Teheranit për të rindërtuar programet e tij të armëve.

Paralajmërimi i Bessent-it përkon me përpjekjet e reja diplomatike: zyrtarë amerikanë dhe iranianë folën të hënën veçmas me ndërmjetësues si pjesë e përpjekjes së rinovuar për t’i dhënë fund luftës, ndërsa Katari pritet t’i përcjellë Uashingtonit propozime të reja. Irani ka propozuar një plan shtatë-ditor që parashikon fundin e të gjitha armiqësive, zhbllokimin e aseteve iraniane të ngrira dhe fundin e sanksioneve ndaj naftës iraniane dhe të bllokadës amerikane — në këmbim të ri-hapjes së Ngushticës së Hormuzit.

Megjithatë, Trump hodhi poshtë të hënën raportet se i ka ofruar Iranit lehtësim sanksionesh, duke thënë se nuk i ka ofruar Teheranit “asgjë” — duke e bërë të paqartë se si do të ecë diplomacia e presionit paralelisht me kërcënimet e reja ekonomike.

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