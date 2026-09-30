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Maqedonia e Veriut

MPJ e Bullgarisë e thërret në bisedim shefin e ambasadës maqedonase në Sofje, pasi deputetit bullgar iu ndalua hyrja në Maqedoninë e Veriut

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Ndërtesa e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bullgarisë në Sofje

Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë e ka thirrur në bisedim ushtruesin e detyrës së shefit të ambasadës maqedonase në Sofje, siç njofton Fokus, pasi deputetit bullgar Angell Georgiev nuk iu lejua hyrja në Maqedoninë e Veriut. Lëvizja diplomatike është reagimi i parë zyrtar i Sofjes pas incidentit në kufi.

Deputeti Georgiev, kryetar i Komisionit Parlamentar për Politikat ndaj Bullgarëve Jashtë Vendit, e bëri të ditur vetë rastin përmes një postimi në Facebook, raporton Kosova Times. Ai po udhëtonte drejt Koçanit për të marrë pjesë në seancën gjyqësore ndaj Iva Mihajllovës, e cila ka edhe shtetësi bullgare. Georgiev tha se kishte marrë pjesë në dy seanca të mëparshme gjyqësore në Koçan, por këtë herë nuk u lejua të hynte për një arsye që, sipas tij, ishte e sajuar.

Mihajllova akuzohet në Maqedoninë e Veriut për një vepër të rëndë penale të lidhur me trafikun rrugor, sipas të njëjtit raportim. Aksidenti, në të cilin u plagosën disa persona, mes tyre edhe vetë Mihajllova, ndodhi në fillim të tetorit 2025. Pas aksidentit, dokumentet e saj u sekuestruan, gjë që, sipas deklaratave të saj për mediat bullgare, nuk i mundëson të marrë trajtim mjekësor në Bullgari — një nga vendet ku ajo mund të trajtohej për shkak të natyrës së dëmtimeve në shtyllën kurrizore.

Deputeti Georgiev deklaroi se do t’i kërkojë Ministrisë së Jashtme të Bullgarisë ta ngrejë çështjen pranë institucioneve evropiane dhe të reagojë edhe ndaj autoriteteve të Maqedonisë së Veriut. Thirrja në bisedim e shefit të ambasadës në MPJ-në bullgare është hapi i parë konkret diplomatik pas incidentit, në një periudhë kur marrëdhëniet mes Shkupit dhe Sofjes janë të tensionuara për disa çështje të hapura.

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