Sot mbahet Maratona e Shkupit: 15.050 vrapues nga 63 vende, rrugët të mbyllura deri në 14:00
Edicioni i 22-të "Wizz Air" i Maratonës së Shkupit nis në orën 8:00; pjesëmarrësit garojnë në maratonë, gjysmëmaratonë, stafetën "BE për sport" dhe garën 5 km.
Sot, më 4 tetor, mbahet edicioni i 22-të i Maratonës së Shkupit “Wizz Air”, me numër rekord pjesëmarrësish — 15.050 vrapues nga 63 vende, siç njofton portali trn.mk.
Në program janë maratona prej 42,195 kilometrash, gjysmëmaratona, maratona stafetë “BE për sport” dhe gara 5 kilometra. Maratona, gjysmëmaratona dhe stafeta nisin në orën 8:05 nga rruga “Dimitrie Cupovski”, te “Rekord”, ndërsa gara 5 km nis në orën 8:00 te Kryqi i Kuq, në rrugën “11 Tetori”. Vija e finishit për të gjitha garat është në Sheshin Maqedonia, pranë Portës Maqedonia.
Traseja kryesore shtrihet nga Vlae deri në Aerodrom, ndërsa gara 5 km lëviz drejt Aerodromit. Përgjatë traseve janë ngritur tetë pika freskimi për maratonistët dhe gjysmëmaratonistët dhe një pikë për garën 5 km; ndihmë mjekësore sigurohet në pesë pika përgjatë trasesë, me ekipe mobile dhe ekip mjekësor në finish.
Për shkak të maratonës, sot nga ora 6:00 deri në 14:00 është në fuqi regjim i veçantë trafiku: do të mbyllen rrugët dhe bulevardet ku kalon gara, duke nisur nga “Rekord” (rrugët “Maqedonia” dhe “Dimitrie Cupovski”), ndërsa trafiku do të ridrejtohet në rrugë alternative në varësi të lëvizjes së vrapuesve.
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