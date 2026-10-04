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04 Tet 2026
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Maqedonia e Veriut

Levica kërkon përgjegjësi penale për ndotjen e Treskës te Kërçova: lumi konfirmohet në kategorinë e pestë

Dokumente zyrtare të Fakultetit të Veterinarisë tregojnë se Treska te Kërçova ka ujë shumë të ndotur; partia kërkon zbardhje dhe ndjekje penale të përgjegjësve

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Partia Levica ka kërkuar përgjegjësi penale për ndotjen e lumit Treska te Kërçova, siç njofton Libertas. Në deklaratën e partisë, të cilën agjencia MIA e përcjell integralisht, theksohet se në publik kanë dalë dokumente zyrtare të Fakultetit të Veterinarisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, ku konfirmohet pa asnjë ekuivok se uji i Treskës në këtë segment është në kategorinë e pestë, pra ujë shumë i ndotur.

Kjo ngjarje vjen pas ngordhjes masive të peshkut (troftë) në shtratin e Treskës mes fshatrave Vraneštica dhe Bigor Dolenci, rast që u denoncua në polici dhe iu njoftua prokurorit publik dhe Ministrisë së Mjedisit.

Sipas Levicës, institucionet shtetërore duhet të zbardhin urgjentisht se kush e ndoti lumin dhe përgjegjësit të vihen para drejtësisë penale, e jo të mbetet gjithçka në nivel konstatimesh administrative.

Partia thekson se dokumentet zyrtare të Fakultetit të Veterinarisë dëshmojnë shkallën alarmante të ndotjes dhe kërkon që hetimi të përfundojë me ndjekje penale konkrete ndaj atyre që shkaktuan këtë katastrofë ekologjike.

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