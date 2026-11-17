Kina përdor përgjigjet e modeleve amerikane të inteligjencës artificiale për të trajnuar rivalët e saj vendas, zbulon hetimi i Reuters
Një shqyrtim i Reuters i mbi 300 dokumenteve tregon se teknika e "distilimit" është kthyer nga eksperiment akademik në praktikë industriale në Kinë, e nxitur edhe nga Pekini, ndërsa Uashingtoni shtrëngon kufizimet për çipat.
Siç zbulon një hetim i Reuters, Kina po përdor përgjigjet e modeleve amerikane të inteligjencës artificiale për të trajnuar rivalët e saj vendas. Sipas Reuters, një shqyrtim i mbi 300 punimeve akademike kineze, patentave, njoftimeve të kompanive, njoftimeve për rekrutim dhe dokumenteve qeveritare tregon se praktika e njohur si “distilim” ka dalë përtej eksperimenteve akademike dhe është kthyer në përdorim të zakonshëm industrial në Kinë.
Sipas Reuters, studiuesit kinezë përdorin modelet amerikane për të prodhuar përgjigje, për të ndërtuar kod kompjuterik dhe për të zgjidhur probleme të vështira. Kompanitë po zhvillojnë softuer për të automatizuar procesin, ndërsa punonjës specialistë përgatisin materialin për të trajnuar modele më të vogla vendase. Pekini e nxit distilimin për ta bërë inteligjencën artificiale më të lirë dhe më të lehtë për t’u vendosur në të gjithë sektorin prodhues të Kinës.
Distilimi nuk është i paligjshëm dhe është i përhapur edhe gjetkë, shkruan Reuters. Në këtë teknikë, një model i fuqishëm “mësues” gjeneron përgjigje dhe një sistem më i vogël “nxënës” trajnohet mbi to. Ai nuk mund të riprodhojë aftësitë e plota të modelit më të madh dhe nuk e heq nevojën për kompjuterë të avancuar, por mund të ruajë aftësi të zgjedhura në sisteme më të lira — dhe kjo mund të dobësojë kufizimet amerikane për shitjen e çipave të avancuar. Të hënën, Uashingtoni tha se do të kufizojë më tej aksesin e Kinës në çipat e Nvidia-s.
Sipas Reuters, autoritetet amerikane akuzuan publikisht në shtator kompanitë kineze për distilim agresiv dhe të synuar në shkallë industriale. Në takimet e korrikut në Chengdu, zyrtarë të Departamentit amerikan të Tregtisë paralajmëruan rregullatorët kinezë se disa veprimtari mund të përbënin vjedhje të pronësisë intelektuale, sipas tre personave në dijeni. Zyrtarët kinezë e mbrojtën distilimin si teknikë standarde dhe thanë se ishin të hapur të vepronin aty ku kishte vjedhje të pronësisë intelektuale, por nuk morën angazhime konkrete, sipas një zyrtari amerikan.
Hetimi i Reuters jep edhe shembuj konkretë. Në nëntor 2024, studiues të Universitetit Shanghai Jiao Tong zgjodhën rreth 5.000 përgjigje nga modeli o1 i OpenAI-t dhe i përkthyen me GPT-4o mini në 10.750 shembuj trajnimi dygjuhësh për modelin Qwen2.5-72B të Alibaba-s. Në shkurt 2026, studiues të Shanghai Jiao Tong dhe të Meituan përdorën GPT-4o për të gjeneruar plane për koordinimin e agjentëve të inteligjencës artificiale në probleme programimi.
Kushtet e OpenAI-t kufizojnë përdorimin e prodhimit të saj për të zhvilluar modele konkurruese, dhe Anthropic bën të njëjtën gjë, sipas Reuters. Një zyrtar amerikan tha se Uashingtoni beson se distilimi në shkallë industriale është arsyeja kryesore që modelet kineze e ngushtuan hendekun, ndërsa dy persona në dijeni të zhvilluesve kinezë e kundërshtuan këtë, duke e quajtur vetëm një faktor krahas inxhinierisë, algoritmeve, të dhënave dhe dizajnit. Një paketë kombëtare politikash “IA+Prodhim”, e publikuar në janar nga tetë agjenci kineze, mbështet distilimin për aplikime industriale. Çështja është gjithashtu një pikë fërkimi para samitit të APEC-it më 18-19 nëntor në Shenzhen, ku pritet të takohen presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti kinez Xi Jinping.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.