Kod i dëmshëm përmes Optimizely preku mbi 170 faqe të mëdha, nga Zoom dhe CNN te HSBC dhe Equifax
Një JavaScript i dëmshëm i futur përmes platformës Optimizely u shërbe vizitorëve të më shumë se 170 organizatave të mëdha të hënën, me vjedhje kriptomonedhash, vjedhje të dhënash kartash dhe sulme ndaj pajisjeve mobile; kompania konfirmoi incidentin dhe tha se e ka bllokuar rrugën e cenueshme.
Një JavaScript i dëmshëm i futur përmes platformës Optimizely u shërbe vizitorëve të më shumë se 170 organizatave të mëdha të hënën, siç raporton Gizmodo. Zoom, BBC, CNN, HSBC, Equifax dhe faqet e mbi 170 markave e kompanive të tjera shërbenin kod të dëmshëm vizitorëve, në një incident që preku disa nga emrat më të njohur të internetit.
Zbulimi vjen nga Report URI, në një postim të Scott Helme më 16 nëntor, sipas të cilit JavaScript-i i dëmshëm shërbehej përmes Optimizely. Sipas Report URI, 178 organizata u prekën, me vjedhje kriptomonedhash, “card skimming” dhe exploite për iOS. Ndër emrat e përmendur janë Zoom, BBC, CNN, HSBC, Salesforce, GitLab, KLM dhe IKEA, ndërsa ndër markat e tjera të prekura janë edhe Peacock, Fox News, NPR, ASPCA dhe Invisalign. Edhe firma e inteligjencës së kërcënimeve Mallory e ka vërejtur rastin dhe identifikon platforma të tjera reklamash teknologjike, pikat fundore të të cilave dyshohet se shërbenin skripte të këqija.
Sipas Report URI, skriptet zëvendësonin adresat kripto të klientëve me adresat e sulmuesit, vidhnin numrat e kartave të shtypur në fushat e prekura dhe bënin pamje ekrani (screenshots); në mobile përpiqeshin të instalonin paketa exploit-esh.
Deri në orën 19:25 UTC të 16 nëntorit, portofolët e sulmuesit kishin marrë rreth 7,040 dollarë, brenda rreth nëntë orëve atë ditë, sipas Report URI — pra dëmi financiar i matur deri tani është modest, por bilanci i plotë ende nuk dihet.
Zëdhënësja e Optimizely, Victoria Johnson, i konfirmoi Gizmodo-s se kompania “identifikoi një incident sigurie, në të cilin një palë e paautorizuar shfrytëzoi një cenueshmëri në rrjedhën e regjistrimit të llogarive Experimentation”; të gjithë klientët e prekur janë njoftuar. Sipas saj, pala shtoi JavaScript të dëmshëm në disa projekte klientësh, ndërsa Optimizely “bllokoi qasjen në rrugën e cenueshme dhe vendosi një rregullim”.
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