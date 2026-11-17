Repsol padit Iberdrola-n, Naturgy-n dhe Endesa-n për ndërprerjen e energjisë të vitit 2025, kërkon rreth 120 milionë euro
Kompania spanjolle e energjisë Repsol ka ngritur padi ndaj kompanive energjetike spanjolle për ndërprerjen e paprecedentë të energjisë elektrike në Gadishullin Iberik vitin e kaluar, siç njofton Reuters. Një zëdhënës i kompanisë e konfirmoi hapin të hënën, ndërsa gazeta spanjolle El Confidencial e vuri shumën totale të kërkuar në 120 milionë euro (132 milionë dollarë); zëdhënësi nuk pranoi të komentonte mbi shumën.
Paditë shënjestrojnë kompanitë Iberdrola, Naturgy dhe Endesa, kjo e fundit në pronësi të grupit italian të energjisë Enel, si dhe operatorin e rrjetit Red Eléctrica, njësi e grupit Redeia, bashkërisht dhe veç e veç në të gjitha rastet, tha zëdhënësi. Iberdrola, Endesa, Naturgy dhe Redeia nuk pranuan të komentojnë.
Kërkesat mbulojnë qendrat industriale të Repsol-it në La Coruña, Bilbao, Cartagena, Tarragona dhe Puertollano, veprimtaria e të cilave u ndal nga ndërprerja e energjisë.
Një varg hetimesh kanë treguar një rritje të tensionit të rrjetit si shkak të ndërprerjes, e cila la në errësirë për deri në 16 orë pjesë të mëdha të Spanjës dhe Portugalisë më 28 prill 2025. Edhe rregullatori spanjoll i energjisë dhe konkurrencës, CNMC, ka hapur hetime që shënjestrojnë kompanitë kryesore energjetike për atë ngjarje.
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