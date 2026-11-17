PPC rrit fitimet operative me 9% në nëntëmujor, investimet arrijnë 2,6 miliardë euro
Korporata Publike e Energjisë e Greqisë (PPC) njoftoi rritje të fitimeve operative dhe neto për periudhën janar–shtator 2026, me EBITDA të rregulluar 1,8 miliardë euro dhe kapacitet të burimeve të rinovueshme 7,6 gigavat.
Korporata Publike e Energjisë e Greqisë (PPC), kompania më e madhe e energjisë elektrike në Greqi, njoftoi të hënën rritje të fitimeve operative dhe neto, si dhe të investimeve, për periudhën janar–shtator 2026, siç njofton Ekathimerini.
EBITDA e rregulluar arriti në 1,8 miliardë euro, me një rritje prej 9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa fitimi neto i rregulluar pas interesave të pakicës ishte rreth 500 milionë euro, me një rritje prej 35%.
Investimet totale të grupit arritën në 2,6 miliardë euro deri më 30 shtator, me një rritje prej 34% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Sipas njoftimit, 87% e investimeve shkuan për burimet e rinovueshme, prodhimin fleksibël dhe rrjetet e shpërndarjes, ndërsa zbatimi u përshpejtua në tremujorin e tretë dhe pritet të marrë ritëm të mëtejshëm në tremujorin e katërt.
Kapaciteti i instaluar i burimeve të rinovueshme arriti në 7,6 gigavat në fund të nëntëmujorit, me një rritje prej 1,3 gigavat krahasuar me një vit më parë, duke përbërë 59% të kapacitetit total të instaluar të grupit. Gjatë periudhës janar–shtator u shtuan rreth 450 megavat burime të rinovueshme dhe magazinim, përfshirë 326 megavat vetëm në tremujorin e tretë, me projekte magazinimi në Greqi, një projekt fotovoltaik në Itali dhe portofolë të burimeve të rinovueshme në funksionim në Poloni, Bullgari dhe Rumani.
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