Burgim i përjetshëm për sulmuesin me thikë të tri fëmijëve në Dublin, sulmi që ndezi trazirat e vitit 2023
Gjykata Qendrore Penale në Dublin dënoi me burgim të përjetshëm Riad Bouchaker-in, 52 vjeç, për tentativën e vrasjes së tri fëmijëve jashtë një shkolle në Parnell Square në nëntor 2023, sulm që shkaktoi trazirat më të rënda në kryeqytetin irlandez prej dekadash.
Gjykata Qendrore Penale në Dublin dënoi të hënën me burgim të përjetshëm Riad Bouchaker-in, 52 vjeç, për tentativën e vrasjes së tri fëmijëve jashtë një shkolle fillore në kryeqytetin irlandez, siç njofton Al Jazeera. Gjyqtari Tony Hunt shqiptoi dënimin maksimal për tentativën e vrasjes së vajzës pesëvjeçare që u plagos më rëndë, ndërsa sipas The Irish Times, për dy tentativat e tjera të vrasjes u dhanë nga 15 vjet burgim paralel dhe 20 vjet për sulmin ndaj edukatores që mbrojti fëmijët.
Sulmi ndodhi më 23 nëntor 2023, rreth orës 13:40, jashtë shkollës Gaelscoil Choláiste Mhuire në Parnell Square, ku një grup prej 13 fëmijësh pesë dhe gjashtë vjeç po rreshtoheshin për të shkuar në kujdesin pas shkollës. Bouchaker, shtetas algjerian dhe qytetar irlandez prej rreth 25 vjetësh, pa adresë të qëndrueshme, nxori një thikë kuzhine dhe goditi fëmijët dhe edukatoren Leanne Flynn, e cila ndërhyri për t’i mbrojtur.
Vajza më e vogël u godit në zemër dhe truri i saj mbeti pa oksigjen për 40 minuta; sot ajo është tetë vjeç, nuk mund të flasë dhe komunikon vetëm me lëvizjen e qepallave, përdor karrocë invalidësh dhe ushqehet përmes një tubi në stomak. Flynn pësoi lëndime të rënda duke mbrojtur fëmijët, dhe shefi i hetimit, superintendenti i Gardës Colm Murphy, tha jashtë gjykatës se veprimet e saj “padyshim shpëtuan jetë”.
Bouchaker u shpall fajtor në korrik për të tetë akuzat, pas një procesi ku u dëgjuan më shumë se 80 dëshmitarë. Ai i kishte mohuar akuzat. Gjyqtari Hunt vuri në dukje se dy vjet para sulmit i dënuari ishte operuar për një tumor beninj në tru, por ishte shpallur i aftë për gjykim dhe “nuk ka asnjë të dhënë se vuante nga çrregullim mendor në kohën e ngjarjes”. “Nëse në rrethanat e kësaj çështjeje nuk shqiptohet burgim i përjetshëm, kur do të justifikohej ndonjëherë?” tha gjyqtari, sipas shtypit irlandez.
Brenda pak orësh nga sulmi, informacione të rreme për identitetin e autorit u përhapën në internet dhe ushqyen zemërimin e aktivistëve kundër emigracionit dhe grupeve të së djathtës ekstreme. Në qendër të Dublinit shpërthyen trazirat më të rënda prej dekadash: turma u përleshën me policinë, u dogjën automjete dhe u plaçkitën dyqane. Rreth 100 persona u arrestuan dhe më shumë se 80 u akuzuan penalisht, ndërsa ngjarja hapi në Irlandë një debat të gjatë për emigracionin, dezinformimin në internet dhe rendin publik.
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