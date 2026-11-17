Paunoviç: ndeshja me Greqinë ishte mundësia e fundit për krenarinë tonë, me Zivkoviçin kemi marrëdhënie të shkëlqyer
Trajneri i Serbisë, Veljko Paunoviç, tha pas humbjes 1-0 nga Greqia në Volos se ndeshja ishte mundësia e fundit për krenarinë e ekipit të tij, ndërsa vlerësoi Andrija Zivkoviçin, që do të vazhdojë edhe katër vjet te PAOK-u.
Greqia mposhti Serbinë 1-0 në stadiumin Panthessaliko në Volos, në ndeshjen e fundit të grupit në Ligën e Kombeve, siç njofton ERT Sports (ertnews.gr) në shkrimin e publikuar më 17 nëntor 2026, në orën 02:38 me kohën e Athinës. Rezultati, megjithatë, nuk mjaftoi që Greqia të sigurojë kualifikimin në çerekfinale.
Trajneri i Serbisë, Veljko Paunoviç, tha pas ndeshjes se për ekipin e tij kjo ishte mundësia e fundit për krenarinë: të luante një ndeshje të mirë, në frymë sportive, dhe të jepte më të mirën e saj.
Paunoviç pranoi se Serbia bëri gabime që do t’i analizojë dhe do t’i korrigjojë, duke shtuar se humbja është e dhimbshme, por ekipi ka nevojë për qetësi. Sipas tij, Serbia e ka mbyllur këtë cikël dhe do të luajë në play-off, ndërsa përgatitjet do të vazhdojnë deri në mars për t’u bërë edhe më e mirë, dhe lojtarët duhet të luajnë për klubet e tyre.
Për Andrija Zivkoviçin, futbollistin e PAOK-ut që mungoi në këtë ndeshje, Paunoviç tha se kanë një marrëdhënie të shkëlqyer që kur Zivkoviçi ishte lojtar i ri, dhe se është i lumtur që ai është bërë një futbollist i madh. Ai shtoi se Serbia e ndjeu mungesën e tij sot.
Paunoviç tha gjithashtu se, siç ka lexuar, Zivkoviçi do të vazhdojë edhe katër vjet te PAOK-u, i cili do të ketë një futbollist fantastik që do të forcojë përpjekjen e tij në Greqi.
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