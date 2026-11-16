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16 Nën 2026
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Sporti

Klopp: Infantino? Nuk e mendoja se gjërat mund të përkeqësoheshin pas Blatterit

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Klopp: Infantino? Nuk e mendoja se gjërat mund të përkeqësoheshin pas Blatterit

“Ekziston një konsensus i përgjithshëm se një ndryshim mund të ishte i arsyeshëm. Por ajo që më intereson edhe më shumë në këtë kontekst, nga këndvështrimi futbollistik, është fakti se nuk e mendonim kurrë që situata mund të përkeqësohej pas largimit të Sepp Blatter-it; e megjithatë, dikush ka arritur ta bëjë atë edhe më keq.”

Trajneri i Gjermanisë Jurgen Klopp ka shprehur mbështetje për një ndryshim në krye të FIFA-s, duke kritikuar njëkohësisht presidentin aktual, Gianni Infantino.

“Nëse Infantino largohet, do të ishte mirë që pasuesi i tij të bënte një punë më të mirë, sepse besoj se është e mundur të bëhet më mirë,” shtoi ish-trajneri i Liverpool-it dhe Borussia Dortmund-it, në prag të ndeshjes së Ligës së Kombeve kundër Holandës.

“Sigurisht që ka njerëz që shqetësohen vërtet për të ardhmen e futbollit dhe që nuk kanë asnjë interes financiar në lojë.”

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