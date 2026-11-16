QSUT merr autonomi financiare, Spahiu: Synimi, ta kthejmë në qendër rajonale
Projektligji i ri i jep QSUT-së autonomi të plotë financiare dhe menaxheriale, financim me bazë performance dhe bord drejtues; në program përfshihen edhe spitalet e Durrësit dhe të Elbasanit.
Ministrja e Shëndetësisë, Evis Sala, ka njoftuar një projektligj të ri që i jep Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” (QSUT) autonomi të plotë financiare, siç njofton Shqiptarja.com. Sipas njoftimit, QSUT-ja nuk do të jetë më një institucion i varur nga ministria, por një spital autonom, që do të menaxhojë vetë buxhetin e tij, me një drejtor të përgjithshëm dhe me një bord drejtues të përbërë nga ekspertë të shëndetësisë.
Me projektligjin e ri ndryshon edhe mënyra e financimit të spitalit më të madh të vendit: nga buxheti historik kalohet në financim me bazë performance, ku fondet jepen për çdo diagnozë apo shërbim të kryer. Ky model, sipas Shqiptarja.com, synon pagesa më të drejta dhe më të mira për mjekët dhe infermierët, pasi për herë të parë spitalet do të kenë mundësinë t’i paguajnë punonjësit bazuar në performancën e tyre.
QSUT-ja trajton rreth 200 mijë raste urgjence në vit dhe rreth 1.5 milion vizita ambulatore, ndërsa ka rreth 3 mijë punonjës, mes tyre rreth 500 mjekë dhe rreth 800 infermierë. Aty punojnë rreth 70 për qind e mjekëve specialistë të Shqipërisë, ndërsa buxheti aktual i spitalit është rreth 100 milionë euro në vit.
Programi i autonomisë nuk kufizohet vetëm te QSUT-ja. Në të përfshihen edhe Spitali i Durrësit dhe Spitali i Elbasanit, të cilët do të fitojnë gjithashtu autonomi financiare dhe menaxheriale, ndërsa për të tre spitalet do të ngrihet një qendër e përbashkët prokurimi.
Drejtoresha e QSUT-së, Klodiana Spahiu, tha se synimi është ta kthejnë QSUT-në në një qendër rajonale, duke ofruar çdo shërbim që deri më sot ka munguar, përfshirë transplantet e organeve, në mënyrë që pacientët të mos kenë më nevojë të shkojnë jashtë vendit për trajtim. Ajo theksoi se për këtë nevojiten investime të mëdha në infrastrukturë dhe në pajisje moderne.
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