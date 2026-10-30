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Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni saudit rrëzon një dron të Huthi-ve në rajonin e Mekës; rrëzohet edhe një raketë lundruese drejt perëndimit të mbretërisë

Zëdhënësi i koalicionit, gjeneralmajor Turki al-Maliki, tha se droni u kap dhe u shkatërrua në rajonin e Mekës të premten në mëngjes; Huthi-t kanë mohuar vazhdimisht se synojnë qytetin e shenjtë.

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Kaaba në Mekë. Foto: Wikimedia Commons / Al-Fassam (CC BY-SA)

Mbrojtja ajrore e Arabisë Saudite kapi dhe shkatërroi të premten në mëngjes një dron të lëshuar nga Huthi-t e Jemenit në rajonin e Mekës, njoftoi zëdhënësi zyrtar i koalicionit të udhëhequr nga Riadi, gjeneralmajor Turki al-Maliki, në një deklaratë të raportuar nga Agjencia Saudite e Shtypit (SPA), siç njofton Virgin Radio Dubai.

Al-Maliki tha gjithashtu se në orët e para të mëngjesit u kap dhe u shkatërrua edhe një raketë lundruese e Huthi-ve e drejtuar drejt rajonit perëndimor të mbretërisë. Koalicioni nuk dha detaje nëse kapja e dronit shkaktoi dëme apo viktima.

Njoftimi vjen një ditë pasi Huthi-t pretenduan gjashtë operacione ndaj objektivave në Arabinë Saudite, përfshirë rafineritë e Ras Tanura-s dhe Rabigh-it dhe aeroportet e Riadit e Dammamit, ndërsa mbrojtja ajrore saudite rrëzoi dy raketa balistike drejt Riadit — copëzat e të cilave plagosën lehtë një qytetar dhe dëmtuan një shtëpi e një automjet.

Huthi-t, të lidhur me Iranin, kanë mohuar vazhdimisht se synojnë Mekën dhe Medinën, dy qytetet më të shenjta të islamit, dhe akuza të ngjashme të koalicionit i kanë quajtur gënjeshtra. Koalicioni e ka përshkruar sigurinë e Mekës si “vijë të kuqe”.

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