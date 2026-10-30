Nafta ngjitet sërish: Brent në 115.74 dollarë ndërsa Huthi-t përshkallëzojnë sulmet ndaj Arabisë Saudite
Çmimet e naftës u rritën në tregtimin e hershëm të së premtes nga frika për furnizimin, pasi Huthi-t e Jemenit pretenduan sulme ndaj rafinerive saudite. Brent po shkon drejt rritjes mujore më të fortë që nga korriku, ndërsa ExxonMobil dhe Chevron anuluan udhëtimet e drejtuesve për në panairin më të madh të naftës në Emirate.
Çmimet e naftës u ngjitën në tregtimin e hershëm të së premtes, ndërsa sulmet e përshkallëzuara të Huthi-ve të Jemenit ndaj Arabisë Saudite ndezën sërish frikën për ndërprerje të furnizimit global. Siç njofton Reuters, kontratat Brent u rritën me 86 cent, ose 0,75 për qind, në 115,74 dollarë për fuçi deri në orën 01:22 GMT, ndërsa nafta amerikane WTI u rrit me 72 cent, ose 0,71 për qind, në 102,72 dollarë.
Për muajin tetor, Brent po shkon drejt një rritjeje prej gati 14 për qind — rritja e katërt mujore radhazi dhe më e forta që nga korriku — ndërsa WTI pritet të mbyllet me rreth 15 për qind plus dhe mbi 100 dollarë për fuçi për herë të parë që nga prilli, sipas të dhënave të tregut që citon agjencia.
Të enjten, Huthi-t e lidhur me Iranin thanë se kishin sulmuar disa objekte në Arabinë Saudite, përfshirë rafinerinë më të madhe të vendit në Ras Tanura, rafinerinë e Rabigh-it dhe një objekt të Aramco-s në Abqaiq, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite tha se kishte rrëzuar një raketë lundruese të Huthi-ve të drejtuar drejt rajonit perëndimor të mbretërisë. “Veprimtaria e vazhdueshme ushtarake rreth Ngushticës së Hormuzit, mes dyshimeve për një rrugë diplomatike të zbatueshme, po i mban çmimet e naftës të larta në pritje të përshkallëzimit të konfliktit në javët e ardhshme”, tha Saul Kavonic, drejtues i kërkimit për energjinë në MST Marquee.
Në frontin diplomatik, presidenti amerikan Donald Trump tha të enjten se zëvendëspresidenti JD Vance i ishte drejtuar Iranit për ta ndihmuar vendin me furnizime mjekësore, pasi mediat amerikane raportuan se Vance i kishte shkruar zyrtarit më të lartë të sigurisë së Teheranit për të ringjallur bisedimet e paqes. Agjencia gjysmështetërore Tasnim raportoi se Irani e ka marrë letrën e Vance-it, por ende nuk i është përgjigjur, duke shtuar se Teherani kërkon që SHBA-ja të përmbushë kushtet e tij dhe se “çdo qëndrim që bie ndesh me këtë kuadër është i papranueshëm”.
Ndërkohë, Garda Revolucionare e Iranit tha se tre cisterna goditën mina detare, shpërthyen dhe morën flakë ndërsa tentonin të përdornin një rrugë të paautorizuar në jug të Ngushticës së Hormuzit. Mes shqetësimeve për sigurinë në rajon, ExxonMobil dhe Chevron anuluan planet që drejtuesit e tyre të udhëtojnë javën e ardhshme në panairin më të madh të naftës të Emirateve të Bashkuara Arabe, i thanë Reuters-it dy burime të njohura me zhvillimet.
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