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Konflikti SHBA - Iran

Raport: 10 avionë transporti ushtarakë amerikanë zbarkojnë në bazat izraelite Ovda dhe Nevatim mes përgatitjeve për një goditje të mundshme ndaj Iranit

Avionët u nisën nga baza Fort Bliss në Teksas, qendër e mbrojtjes ajrore amerikane, ndërsa avionë të tjerë zbarkuan në Jordani, Arabi Saudite dhe Katar; Uashingtoni nuk e ka konfirmuar publikisht ngarkesën.

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Një raketë interceptuese THAAD gjatë një lëshimi testues (foto ilustruese: Ushtria e SHBA-së, Wikimedia Commons)

Të paktën dhjetë avionë transporti ushtarakë amerikanë kanë zbarkuar në 24 orët e fundit në bazat ajrore izraelite Ovda dhe Nevatim, në shkretëtirën Negev në jug të Izraelit, raportoi transmetuesi publik izraelit KAN, siç njofton The Business Standard duke cituar agjencinë Anadolu.

Sipas KAN-it, avionë të tjerë transporti amerikanë zbarkuan edhe në instalime ushtarake në Jordani, Arabi Saudite dhe Katar, si pjesë e një ure ajrore më të gjerë amerikane drejt Lindjes së Mesme.

Avionët u nisën nga baza Fort Bliss në Teksas, një nga qendrat më të mëdha të mbrojtjes ajrore të ushtrisë amerikane, ku mbahen raketa interceptuese dhe sisteme të mbrojtjes ajrore — gjë që sugjeron se ngarkesa mund të jetë rimbushje e rezervave të interceptorëve për sistemet THAAD dhe Patriot. Uashingtoni nuk e ka konfirmuar publikisht se çfarë transportonin avionët.

Një zyrtar izraelit i tha KAN-it se Izraeli dhe SHBA-ja “po koordinohen ngushtë dhe, megjithëse ende nuk është marrë asnjë vendim, amerikanët dhe Izraeli po përgatiten për çdo vendim që do të marrë presidenti Donald Trump”. Lëvizjet vijnë pasi komandanti i CENTCOM-it, admirali Brad Cooper, e informoi Trumpin për opsionet ushtarake ndaj Iranit.

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