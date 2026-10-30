UKMTO zbardh sulmin ndaj cisternës në Hormuz: varkë e vogël vendosi dy mjete shpërthyese në trupin e anijes
Shpërthimet shkaktuan zjarr në dhomën e motorit dhe e nxorën përkohësisht cisternën jashtë funksionit, 25 milje detare në verilindje të Khasabit në Oman; ekuipazhi është i sigurt, zjarri u shua dhe anija po vazhdon drejt portit të radhës, njoftoi të premten agjencia britanike UKMTO.
Një cisternë që po kalonte nëpër Ngushticën e Hormuzit u godit nga një varkë e vogël, e cila i vendosi dy mjete shpërthyese në trupin e anijes, njoftoi të premten agjencia britanike e operacioneve tregtare detare UKMTO, siç njofton Reuters. Shpërthimet shkaktuan zjarr në dhomën e motorit të cisternës dhe e nxorën atë përkohësisht jashtë funksionit.
Sipas UKMTO-së, ekuipazhi i anijes është i sigurt, nuk ka pasur ndikim mjedisor dhe zjarri është shuar. Cisterna po vazhdon lundrimin drejt portit të radhës së saj. Incidenti ndodhi të enjten, 25 milje detare në verilindje të Khasabit, në Oman.
Ende nuk është e qartë se kush qëndron pas sulmit, thekson agjencia britanike. Njoftimi i së premtes zbardh kështu shkakun e incidentit, i cili një ditë më parë ishte raportuar vetëm si një anije në flakë në ngushticë, me shkak të panjohur.
Sulmi është më i fundit në një seri goditjesh ndaj anijeve tregtare brenda dhe rreth Ngushticës së Hormuzit që nga shpërthimi i konfliktit mes SHBA-së dhe Iranit në shkurt. Irani ka goditur anije që, sipas tij, kanë shkelur kufizimet e tij për kalimin nëpër rrugën ujore strategjike, ndërsa kërkon të vendosë kontroll mbi ngushticën dhe të ushtrojë presion ndaj Uashingtonit.
Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga rrugët më të rëndësishme të eksportit të naftës në botë, dhe rreziqet për sigurinë detare në të janë përshkallëzuar gjatë konfliktit, me sulmet ndaj anijeve tregtare që kanë prishur lundrimin në korridorin energjetik.
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