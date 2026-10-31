☁️
Tiranë 10°C · Vranët 31 Tetor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 104.12 ▲2.08%
ARI 3,899 ▼3.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
₿ CRYPTO
BTC $77,249 ▼ -1.79% ETH $2,241 ▼ -0.36% XRP $1.2461 ▼ -1.21% SOL $96.0500 ▼ -2%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 %
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
31 Tet 2026
Breaking
Araghchi kërcënon Evropën me “goditje tronditëse” pas ankesës së Merz-it për koston 100 miliardë euro të luftës Kanadaja do të japë 500 milionë euro në huanë e mbështetjes për Ukrainën Koalicioni saudit rrëzon një dron të Huthi-ve mbi Rajonin Lindor të pasur me naftë Draft-kuadri SHBA–Iran: uraniumi jashtë vendit ose i holluar, Hormuzi rihapet brenda 7 ditësh Gjykatësja federale bllokon me urdhër urgjent fushatën e presionit të Departamentit të Drejtësisë ndaj zyrtarëve zgjedhorë
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni saudit rrëzon një dron të Huthi-ve mbi Rajonin Lindor të pasur me naftë

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite tha herët të shtunën se interceptoi dhe shkatërroi një dron mbi Rajonin Lindor të mbretërisë, ndërsa më vonë rrëzoi edhe një dron tjetër të nisur drejt Rajonit Jugor, ndërsa sulmet ndërkufitare të Huthi-ve të lidhur me Iranin vazhdojnë.

· 2 min lexim
Objekt i gjigantit saudit të energjisë Aramco. Huthi-t pretendojnë se sulmuan të dielën objekte të kompanisë në Riad dhe Khurais me raketë balistike dhe dronë.

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton në Jemen tha herët të shtunën se interceptoi dhe shkatërroi një dron mbi Rajonin Lindor të mbretërisë, të pasur me naftë, ndërsa sulmet e Huthi-ve të Jemenit, grupit të lidhur me Iranin, vazhdojnë, siç njofton Reuters. Të njëjtin zhvillim e raportoi edhe Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës, në përditësimin e orës 02:20 GMT.

Koalicioni tha gjithashtu se më vonë interceptoi dhe shkatërroi një dron tjetër, të lëshuar nga Huthi-t drejt Rajonit Jugor të Arabisë Saudite. Në raportimin e koalicionit nuk u dhanë detaje për dëme apo viktima nga këto interceptime.

Rajoni Lindor është fuqia ekonomike e Arabisë Saudite: aty ndodhet pjesa më e madhe e rezervave të naftës dhe gazit të mbretërisë dhe selia e gjigantit të naftës Saudi Aramco, e cila pësoi dëme të mëdha në një sulm më herët gjatë tetorit. Rajoni është goditur nga sulme të përsëritura të Huthi-ve gjatë javëve të fundit.

Luftimet ndërkufitare mes koalicionit, i cili mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, dhe Huthi-ve, që kontrollojnë kryeqytetin Sanaa, janë intensifikuar në sfondin e luftës SHBA–Izrael kundër Iranit, duke hapur një front tjetër të konfliktit që ka hyrë në muajin e nëntë.

Njoftimi i së shtunës vjen një ditë pasi koalicioni tha të premten se kishte interceptuar dhe shkatërruar një dron të Huthi-ve mbi rajonin e Medinës, një nga vendet më të shenjta të Islamit. Huthi-t e mohuan sulmin e së premtes dhe kanë mohuar vazhdimisht se kanë synuar Mekën dhe Medinën, duke hedhur poshtë akuzat saudite për lëshime dronësh drejt këtyre qyteteve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu