Koalicioni saudit rrëzon një dron të Huthi-ve mbi Rajonin Lindor të pasur me naftë
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite tha herët të shtunën se interceptoi dhe shkatërroi një dron mbi Rajonin Lindor të mbretërisë, ndërsa më vonë rrëzoi edhe një dron tjetër të nisur drejt Rajonit Jugor, ndërsa sulmet ndërkufitare të Huthi-ve të lidhur me Iranin vazhdojnë.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton në Jemen tha herët të shtunën se interceptoi dhe shkatërroi një dron mbi Rajonin Lindor të mbretërisë, të pasur me naftë, ndërsa sulmet e Huthi-ve të Jemenit, grupit të lidhur me Iranin, vazhdojnë, siç njofton Reuters. Të njëjtin zhvillim e raportoi edhe Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës, në përditësimin e orës 02:20 GMT.
Koalicioni tha gjithashtu se më vonë interceptoi dhe shkatërroi një dron tjetër, të lëshuar nga Huthi-t drejt Rajonit Jugor të Arabisë Saudite. Në raportimin e koalicionit nuk u dhanë detaje për dëme apo viktima nga këto interceptime.
Rajoni Lindor është fuqia ekonomike e Arabisë Saudite: aty ndodhet pjesa më e madhe e rezervave të naftës dhe gazit të mbretërisë dhe selia e gjigantit të naftës Saudi Aramco, e cila pësoi dëme të mëdha në një sulm më herët gjatë tetorit. Rajoni është goditur nga sulme të përsëritura të Huthi-ve gjatë javëve të fundit.
Luftimet ndërkufitare mes koalicionit, i cili mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, dhe Huthi-ve, që kontrollojnë kryeqytetin Sanaa, janë intensifikuar në sfondin e luftës SHBA–Izrael kundër Iranit, duke hapur një front tjetër të konfliktit që ka hyrë në muajin e nëntë.
Njoftimi i së shtunës vjen një ditë pasi koalicioni tha të premten se kishte interceptuar dhe shkatërruar një dron të Huthi-ve mbi rajonin e Medinës, një nga vendet më të shenjta të Islamit. Huthi-t e mohuan sulmin e së premtes dhe kanë mohuar vazhdimisht se kanë synuar Mekën dhe Medinën, duke hedhur poshtë akuzat saudite për lëshime dronësh drejt këtyre qyteteve.
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