Pentagoni urdhëron tërheqjen e rreth 5,000 trupave nga Gjermania mes përplasjes Trump–Merz për luftën ndaj Iranit
Vendimi u njoftua të premten nga zëdhënësi Sean Parnell dhe pritet të përmbushet brenda gjashtë deri në dymbëdhjetë muajve, pak ditë pasi kancelari Friedrich Merz tha se Irani po e "poshtëron" SHBA-në në negociata.
Ushtria amerikane do të tërheqë rreth 5,000 trupa nga Gjermania, mes tensioneve në rritje me aleatin kyç evropian për shkak të luftës së SHBA-së kundër Iranit, siç njofton Al Jazeera. Pentagoni e njoftoi vendimin të premten, pak ditë pasi kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se Irani po e poshtëron Shtetet e Bashkuara gjatë negociatave për t’i dhënë fund luftës.
“Presim që tërheqja të përmbushet brenda gjashtë deri në dymbëdhjetë muajve të ardhshëm”, tha zëdhënësi i Pentagonit Sean Parnell në një deklaratë. Sipas tij, vendimi pason një rishikim të hollësishëm të pozicionimit të forcave të Departamentit në Evropë dhe merr parasysh kërkesat e teatrit të operacioneve dhe kushtet në terren. Mediat amerikane raportojnë se urdhrin e dha sekretari i Mbrojtjes dhe se në Gjermani janë të stacionuara rreth 38,000 trupa amerikane.
Presidenti Donald Trump ka kritikuar ashpër aleatët evropianë se nuk po bëjnë mjaftueshëm për të ndihmuar luftën SHBA–Izrael kundër Iranit dhe të mërkurën deklaroi se po mendonte të tërhiqte trupa nga vendet evropiane që konsiderohen jo mjaftueshëm mbështetëse. Sipas raportimit të Politico-s, kërcënimet e Trump-it për tërheqje trupash nga Evropa e zunë ushtrinë amerikane në befasi.
Ministri gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius, duke reaguar ndaj lajmit, tha se Gjermania e kishte parashikuar një zvogëlim të pranisë amerikane dhe se evropianët duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. “Gjermania është në rrugën e duhur”, tha Pistorius, duke përmendur zgjerimin e forcave të armatosura gjermane, prokurimin më të madh e më të shpejtë të pajisjeve dhe ndërtimin e infrastrukturës.
Përplasja mes Uashingtonit dhe Berlinit u thellua gjatë javës: Merz e krahasoi luftën ndaj Iranit me kënetat e mëparshme ushtarake si pushtimet e Irakut dhe Afganistanit dhe tha se konflikti po i kushton Gjermanisë shumë para, me ndikim të drejtpërdrejtë në prodhimin e saj ekonomik. Trump iu përgjigj të enjten se Merz duhet të shpenzojë më shumë kohë për t’i dhënë fund luftës mes Rusisë dhe Ukrainës dhe më pak kohë duke “ndërhyrë te ata që po heqin kërcënimin bërthamor iranian”.
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