Koleksioni 50-milionë-dollarësh i Herbert Lust shkon në Christie’s: «Figure, Demie Grandeur» e Giacometti-t udhëheq ankandin me vlerësim deri në 30 milionë dollarë
Christie’s fitoi garën me Sotheby’s për të shitur koleksionin e koleksionistit Herbert Lust, i vdekur në maj në moshën 99-vjeçare — mbi 60 vepra të mjeshtrave të pasluftës dalin në ankand në Nju Jork këtë nëntor.
Christie’s ka fituar garën për të shitur koleksionin e Herbert Lust-it, me vlerë të parashikuar rreth 50 milionë dollarë, dhe veprat do të dalin në ankand në Nju Jork këtë nëntor. Fitorja e shtëpisë së ankandit është veçanërisht e ëmbël, pasi Sotheby’s dukej favorite: rivalja kishte shitur disa vepra të Robert Indiana-s nga i njëjti koleksion në vitin 2017 dhe kishte botuar një reportazh për shtëpinë e mbushur me art të Lust-it në Greenwich, Connecticut — por në fund Christie’s ia doli.
Lust, i cili vdiq në maj 2026 në moshën 99-vjeçare, ishte bankier investimesh dhe një koleksionist eklektik që njihte personalisht shumë prej artistëve, veprat e të cilëve blinte. Nëntë lote kryesore do të ofrohen në ankandin e mbrëmjes së artit të shekullit XX — mes tyre vepra të Frank Stella-s, Alexander Calder-it dhe Hans Bellmer-it — ndërsa mbi 50 vepra të tjera do të dalin në një ankand të posaçëm ditor.
Lot-i kryesor është «Figure, Demie Grandeur» (1949) e Alberto Giacometti-t: një bronz i hollë në madhësinë e mesit, një akt i rrallë me fytyrë të modeluar shprehshëm; vetë Lust pretendonte se fytyra bashkonte tiparet e gruas dhe të dashurës së artistit. Vepra është derdhja e vetme e njohur nga fonderia Alexis Rudier në Paris — punishtja e besuar e Auguste Rodin-it — dhe mban një vlerësim prej 20 deri në 30 milionë dollarë. Vanessa Fusco, drejtoresha e artit impresionist dhe modern në Christie’s, e përshkroi si një vepër të bukur të rrallë për Giacometti-n, nga periudha kur ai po largohej nga surrealizmi. Për krahasim: në vitin 2022, një Giacometti i ngjashëm, «Femme de Venise III» (1958) nga koleksioni i bashkëthemeluesit të Microsoft, Paul Allen, u shit në Christie’s për pak më shumë se 25 milionë dollarë.
Nga koleksioni del edhe «Chaise Jaune Dans l’Atelier» (1946) — një nga pikturat e para të Giacometti-t me ngjyra — me vlerësim 400,000–600,000 dollarë. Surrealisti gjerman Hans Bellmer prezantohet me «Jointure de boules (La Poupée)» (1934–36), me vlerësim 1.5–2.5 milionë dollarë, shumë mbi rekordin ekzistues të ankandit të artistit (942,000 dollarë), ndaj Christie’s pret një rekord të ri. Lust kishte koleksionin më të madh në botë të veprave të Bellmer-it — dhe, siç thoshte vetë ai, me çmimin e një Magritte të madh mund të blije «50 Bellmer të mëdhenj».
Të tjera perla të koleksionit janë «Pomegranate Pods» (1946) e Calder-it (500,000–700,000 dollarë) dhe «Love Wall» (1968) e Robert Indiana-s (800,000–1.2 milion dollarë). Lust dhe Indiana ishin të dy me origjinë nga Indiana dhe miq prej dekadash, megjithëse Lust e përshkruante Indianan si «një nga njerëzit më të vështirë në histori».
Burimi: Artnet News
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