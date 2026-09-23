Los Angeles Clippers emërojnë Trent Redden president të përkohshëm të operacioneve basketbollistike pas pezullimit të Lawrence Frank
Guvernatori në detyrë i Los Angeles Clippers, John Gibson, njoftoi se menaxheri i përgjithshëm Trent Redden do të shërbejë si president i përkohshëm i operacioneve basketbollistike gjatë mungesës së Lawrence Frank. Gibson bëri këtë njoftim në një video të publikuar në YouTube, duke cituar vendimin e administratës së klubit.
Sipas Bleacher Report, Frank, i cili deri vonë ushtroi detyrën e presidentit të operacioneve basketbollistike të Clippers, u pezullua për gjashtë muaj pas një hetimi të NBA-së për shkelje të rregullave të kapaciteteve të pagave lidhur me marrëveshjet e sponsorizimit për Kawhi Leonard. Hetimi gjithashtu solli pezullimin njëvjeçar të pronarit Steve Ballmer, dhe Gibson u emërua CEO dhe guvernator i përkohshëm të organizatës. Hetimi vonoi shkëmbimin që dërgoi Leonard te Toronto, i cili më pas u finalizua më 14 shtator.
Redden udhëhoqi komunikimet me skuadrën e Toronto për të rivendosur marrëveshjen, sipas raportimeve të tjerë të brendshme. Ai iu bashkua organizatës së Clippers në vitin 2017, pasi kaloi 11 vjet në Cleveland Cavaliers në role të ndryshme; fillimisht funksionoi si zëvendësmenaxher i përgjithshëm dhe u promovua në menaxher të përgjithshëm në qershor të 2023.
Me këtë emërim, Redden do të ketë një rol kyç në vendimmarrjen e klubit ndërsa Clippers përgatiten për sezonin 2026-27, me një bërthamë që përfshin Darius Garland, Brandon Ingram dhe Keaton Wagler, siç raporton Bleacher Report.
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