Fotografi Tyler Mitchell fiton çmimin 250.000-dollarësh Don Tyson për Avancimin e Artit Amerikan
Çmimi i Muzeut Crystal Bridges, themeluar në 2016 si vlerësim dyvjetor prej 200.000 dollarësh, tani jepet çdo vit me shumë të rritur — dhe fituesi i parë i kushteve të reja është fotografi 31-vjeçar i Brooklyn-it, i njohur si fotografi i parë me ngjyrë që fotografoi kopertinën e Vogue-ut amerikan.
Tyler Mitchell u shpall fituesi i Çmimit Don Tyson 2026 për Avancimin e Artit Amerikan — çmimi i pakufizuar në para cash prej 250.000 dollarësh i dhënë nga Muzeu Crystal Bridges i Artit Amerikan në Bentonville, Arkansas. Mitchell është fituesi i gjashtë i çmimit dhe i pari që e merr sipas kushteve të reja: vlerësimi i themeluar në vitin 2016 si çmim dyvjetor prej 200.000 dollarësh tani jepet çdo vit, me shumën e rritur në 250.000 dollarë.
Çmimi u krijua nga familja Tyson në nderim të Don Tyson, ish-kryetar dhe shef ekzekutiv i gjigantit ushqimor Tyson Foods, dhe u jepet individëve ose institucioneve që punojnë në çdo medium dhe puna e të cilëve ndryshon mënyrën se si publiku e sheh, e mendon apo e përjeton artin amerikan. Fitues të mëparshëm të tij janë Nicholas Galanin (2024), Deborah Willis (2022), Project Row Houses (2020), vanessa german (2018) dhe Archives of American Art (2016).
I lindur në Atlanta në vitin 1995 dhe i vendosur në Brooklyn, Mitchell u diplomua në vitin 2017 në Tisch School of the Arts të Universitetit të Nju Jorkut, me BFA në film dhe televizion. Një vit më vonë bëri histori si fotografi i parë me ngjyrë që fotografoi ndonjëherë kopertinën e Vogue-ut amerikan — portreti i Beyoncé-së për numrin e shtatorit 2018, që më pas u ble nga Galeria Kombëtare e Portreteve Smithsonian për koleksionin e saj të përhershëm. Fotografia, filmi dhe instalacionet e tij portretizojnë jetën e njerëzve me ngjyrë me butësi, miqësi dhe vetëvendosje, shpesh të frymëzuara nga fëmijëria e tij në Gjeorgjinë periferike.
“Përzgjedhja jonë e Tyler Mitchell pasqyron ndikimin e thellë të praktikës së tij dhe vendin e veçantë që vepra e tij zë në kulturën bashkëkohore,” tha Rod Bigelow, drejtori ekzekutiv i Crystal Bridges. “Përmes fotografisë, filmit, botimeve, modës dhe realizimit të ekspozitave, Mitchell ka krijuar imazhe dhe përvoja që arrijnë publikun shumë përtej hapësirave tradicionale muzeale.” Olivia Tyson, presidente e Fondacionit të Familjes Tyson, e përshkroi atë si “të guximshëm, bujar, me vizion për të ardhmen dhe kulturalisht të rëndësishëm — vepra e tij ofron një vizion të fuqishëm të jetës, bukurisë, kohës së lirë dhe përkatësisë”. Muzeu Crystal Bridges u themelua në vitin 2005 nga filantropja Alice Walton dhe hapi dyert në vitin 2011.
Burimi: USA Art News (nëpërmjet Artforum); Artsy — https://usaartnews.com/news/tyler-mitchell-receives-crystal-bridges-museums-250000-don-tyson-prize/
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