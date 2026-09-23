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Amerika

Paratë e Trumpit në bursë: 1,152 tregtime në korrik, shtohen dyshimet për konflikt interesi

Menaxherët e parave të presidentit amerikan kryen më shumë se 1,100 transaksione aksionesh vetëm në korrik, sipas deklarimit financiar të fundit — një vëllim që tejkalon atë të gjithë Kongresit së bashku që nga betimi i dytë.

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President Donald Trump speaks with members of the media before boarding Marine One on the South Lawn of the White House en route to Joint Base Andrews, Maryland, Friday, January 9, 2026. (Official White House Photo by Molly Riley)

Menaxherët e parave të presidentit Donald Trump kryen 1,152 tregtime aksionesh vetëm gjatë muajit korrik, sipas deklarimit financiar të fundit të publikuar të martën. Mes kompanive të tregtuara ishin SpaceX dhe RTX (më parë Raytheon) — firma që bëjnë biznes me qeverinë federale dhe veprojnë në industri që administrata i rregullon, raporton CNN.

Ritmi arrin në rreth 50 transaksione në ditë. Sipas një analize të Bloomberg, Trump ose menaxherët e tij kanë kryer më shumë se 28,000 tregtime që nga betimi i dytë në janar 2025 — më shumë se të gjithë anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit së bashku. Shkalla e tregtimeve përfshiu shitje aksionesh me vlerë deri në 25 milionë dollarë të kompanive Microsoft dhe Amazon, duke thelluar shqetësimet për konflikt interesi dhe korrupsion të mundshëm.

Në kontrast të fortë, ish-presidentët Joe Biden dhe Barack Obama nuk tregtonin aksione individuale: portofolat e tyre mbështeteshin kryesisht në fonde të përbashkëta investimi dhe bonot e Thesarit amerikan. Po ashtu, Trump nuk pranoi t’i vendoste asetet e tij në një “blind trust” — që do të thotë se ai mund të shohë se çfarë blejnë e shesin menaxherët e tij. Nënshkrimi i tij shfaqet në formularin e deklarimit financiar, çka tregon se ai është në dijeni të të paktën një pjese të pozicioneve.

Brett Bernstein, shefi ekzekutiv i XML Financial Group, tha se ky qarkullim “duket i lartë” edhe për standardet e një investitori taktik, por shtoi se vetëm vëllimi i tregtimeve nuk dëshmon domosdoshmërisht korrupsion.

Burimi: CNN

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