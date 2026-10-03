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Konflikti SHBA - Iran

Raporte të reja: Netanyahu hodhi poshtë ofertën e Hamasit për lirimin e pengjeve civile

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Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu gjatë fjalimit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, shtator 2026.

Raporte të reja po dalin sipas të cilave kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka hedhur poshtë një propozim të Hamasit për lirimin e të gjithë pengjeve civile të marrë nga Izraeli jugor më 7 tetor 2023, raporton Al Jazeera.

Veprimet e Netanyahut janë bërë një temë kyçe e debatit publik më pak se një muaj para zgjedhjeve kombëtare në Izrael, ku fati politik i kryeministrit lidhet ngushtë me menaxhimin e luftës dhe çështjen e pengjeve.

Çështja e pengjeve ka qenë një nga plagët më të ndjeshme të luftës që nisi pas sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023, me familjet e pengjeve që kanë ushtruar vazhdimisht presion mbi qeverinë izraelite për të arritur një marrëveshje lirimi.

Qeveria izraelite nuk ka komentuar ende zyrtarisht mbi këto pretendime të reja. Netanyahu ka këmbëngulur më parë se presioni ushtarak është rruga për lirimin e pengjeve, një qasje që kritikët e tij e kanë kundërshtuar si të dështuar.

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