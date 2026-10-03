Sulmi ajror izraelit mbi një godinë apartamentesh në Gaza City vret 5 palestinezë
Pesë palestinezë u vranë gjatë natës në një sulm ajror izraelit ndaj një godine apartamentesh në Gaza City, raporton Al Jazeera më 3 tetor 2026.
Fotografitë e agjencisë Reuters nga vendngjarja tregojnë palestinezë që inspektojnë rrënojat e godinës së goditur, mes tyre një grua që vështron dëmet e shkaktuara nga sulmi dhe fëmijë që kalojnë pranë ndërtesës së dëmtuar.
Sulmi vjen në kuadër të përshkallëzimit të vazhdueshëm të luftimeve në Rripin e Gazës, që po zhvillohen paralelisht me luftën më të gjerë SHBA–Iran në rajon. Sipas raportimeve, sulmet ajrore izraelite në Gaza janë intensifikuar në javët e fundit, me objektiva që përfshijnë edhe ndërtesa banimi.
Asnjë koment i menjëhershëm nuk është dhënë nga ushtria izraelite për këtë sulm të veçantë. Organizatat ndërkombëtare kanë paralajmëruar vazhdimisht për koston humanitare të fushatës ajrore në një nga zonat më të dendura me popullsi në botë.
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