Kolonët izraelitë plagosin dy palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar
Një palestinez u trajtua për një plagë thike në kofshë dhe tjetri për plagë në kokë, pas sulmit në zonën Wadi al-Shaer, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa.
Kolonët izraelitë plagosën dy palestinezë të dielën në mëngjes gjatë një sulmi në zonën Wadi al-Shaer të Bregut Perëndimor të pushtuar, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa.
Gjysmëhëna e Kuqe palestineze trajtoi një nga viktimat për një plagë thike në kofshë dhe tjetrën për një plagë në kokë.
Incidenti vjen pas një sërë bastisjesh dhe arrestimesh ushtarake izraelite dhe sulmesh të kolonëve në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë së shtunës.
Dhuna e kolonëve dhe bastisjet e forcave izraelite në Bregun Perëndimor janë intensifikuar që nga fillimi i konfliktit rajonal, krahas sulmeve izraelite në Gaza dhe Libanin jugor.
Burimi: Al Jazeera
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