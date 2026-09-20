☁️
Tiranë 24°C · Vranët 20 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $80,324 ▼ -1.04% ETH $2,574 ▼ -2.15% XRP $1.3831 ▼ -2.61% SOL $108.7300 ▼ -3.07%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
20 Sht 2026
Breaking
Holandë, përleshje midis policisë dhe protestuesve të ekstremit të djathtë në Hagë Fico: Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës nuk është lufta jonë Sulm masiv në Moskë, mbi 249 dronë ukrainas mbi Rusi, 2 të vrarë dhe 6 të plagosur Arabia Saudite konfirmon se Huthët u përpoqën të kryenin një sulm me raketa në Riad KOMENT – Merz nën presion përballet me një tjetër goditje zgjedhore, ndërsa AfD synon fitoren e radhës
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Kolonët izraelitë plagosin dy palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar

Një palestinez u trajtua për një plagë thike në kofshë dhe tjetri për plagë në kokë, pas sulmit në zonën Wadi al-Shaer, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa.

· 1 min lexim
Një vendbanim izraelit në Bregun Perëndimor, pranë Jerikos. (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Kolonët izraelitë plagosën dy palestinezë të dielën në mëngjes gjatë një sulmi në zonën Wadi al-Shaer të Bregut Perëndimor të pushtuar, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa.

Gjysmëhëna e Kuqe palestineze trajtoi një nga viktimat për një plagë thike në kofshë dhe tjetrën për një plagë në kokë.

Incidenti vjen pas një sërë bastisjesh dhe arrestimesh ushtarake izraelite dhe sulmesh të kolonëve në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë së shtunës.

Dhuna e kolonëve dhe bastisjet e forcave izraelite në Bregun Perëndimor janë intensifikuar që nga fillimi i konfliktit rajonal, krahas sulmeve izraelite në Gaza dhe Libanin jugor.

Burimi: Al Jazeera

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu