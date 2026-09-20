Qeveria e Jemenit dënon “me termat më të forta” sulmet e Huthi-t ndaj Riadit dhe qyteteve të tjera saudite
Ministria e Jashtme jemense thotë se sulmet janë përshkallëzim i rrezikshëm dhe shkelje e ligjit ndërkombëtar, dhe shpreh mbështetje për çdo masë që Arabia Saudite dhe koalicioni marrin "për të mbrojtur sigurinë e tyre dhe për të penguar terrorizmin".
Qeveria ndërkombëtarisht e njohur e Jemenit ka dënuar “me termat më të forta” sulmet e Huthi-t ndaj Riadit dhe qyteteve të tjera saudite, duke i cilësuar si përshkallëzim të rrezikshëm dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Jemenit tha se i mban Huthi-t përgjegjës për sulmet, të cilat rrezikojnë gjithashtu sigurinë dhe stabilitetin e rajonit dhe kërcënojnë jetët e civilëve.
Jemeni i shprehu gjithashtu mbështetje të plotë çdo mase që Arabia Saudite dhe forcat e koalicionit të udhëhequr nga sauditët marrin “për të mbrojtur sigurinë e tyre dhe për të penguar terrorizmin”. Deklarata vjen pas pretendimeve të Huthi-t se sulmuan “vende të ndjeshme” në kryeqytetin saudit, ndërsa koalicioni saudit njoftoi se mbrojtja ajrore e mbretërisë “përgjoi dhe shkatërroi” një raketë balistike të drejtuar nga Riadi — sulmi i parë i raportuar i Huthi-t ndaj Riadit që nga fillimi i raundit të fundit të luftimeve.
Me këtë deklaratë, Jemeni i bashkohet Egjiptit, Jordanisë, Bahreinit dhe Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit në dënimin e sulmeve. Jemeni merr mbështetje të vazhdueshme ushtarake dhe të koalicionit nga Arabia Saudite në luftën kundër rebelëve Huthi të mbështetur nga Irani.
Burimi: Al Jazeera
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