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Bota

Kolumbia sekuestron 7.6 ton kokainë, destinacion ishte Holanda

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Policia kolumbiane ka sekuestruar 7.6 ton kokainë të destinuar për në Holandë në portin e Kartagjenës. Kështu njoftoi të martën Presidenti Abelardo de la Espriella.

“Policia Kombëtare sapo ka arritur sekuestrimin më të madh të kokainës në portin e Kartagjenës në 10 vitet e fundit”, shkroi ai në X.

Sipas Policisë Kombëtare të Kolumbisë, droga ishte fshehur mes sheqer kallamit të parafinuar, dhe u gjet nga drejtoria e saj kundër narkotikëve në një operacion të koordinuar me Administratën Amerikane të Zbatimit të Ligjit për Drogën (DEA).

De la Espriella tha se forcat e sigurisë kishin sekuestruar 132 ton kokainë, me vlerë rreth 6.1 miliardë dollarë, në 75 ditët e para të qeverisë së tij.

“Nuk ka armëpushim kundër narkoterrorizmit! Çdo dozë që parandalojmë të arrijë në rrugë shpëton jetë dhe çdo dollar që u marrim atyre dobëson strukturat e tyre kriminale”, shtoi ai.

Shërbimi i Prokurorisë Publike Holandeze (OM) konfirmoi se dy holandezë ishin arrestuar në Kolumbi. Sipas Agjencisë së BE-së për Drogën, 330 ton kokainë u sekuestruan në BE në vitin 2024, nga 419 ton në vitin 2023.

¡Golpe contundente al narcotráfico!La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa.En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública… pic.twitter.com/xq5drvSJTZ

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