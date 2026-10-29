Kontracepsioni nuk do të jetë më vetëm përgjegjësi e grave: Testohet pilula për meshkuj
Kontracepsioni mashkullor mund të jetë një hap më pranë realitetit. Shkencëtarët kanë zhvilluar një pilulë eksperimentale që synon të bllokojë përkohësisht aftësinë e spermatozoideve për të fekonduar vezën, me efekt që mund të nisë brenda vetëm 30 minutash.
Studiuesit në Weill Cornell Medicine kanë siguruar financim për katër vjet për të vijuar kërkimet klinike mbi këtë metodë. Pilula synon të ofrojë nga gjashtë deri në tetë orë mbrojtje kontraceptive, pas së cilës pjelloria pritet të rikthehet në gjendjen normale. Megjithatë, bëhet fjalë për një metodë ende eksperimentale, e cila duhet të kalojë fazat e nevojshme të testimit përpara se të mund të përdoret nga publiku.
Si funksionon pilula e re?
Ndryshe nga metodat që synojnë të ndalojnë prodhimin e spermatozoideve, kjo pilulë vepron mbi spermatozoidet që janë tashmë të pranishme në organizëm. Çelësi i mekanizmit të saj është një enzimë e quajtur adenilil ciklaza e tretshme, ose sAC, e cila luan rol të rëndësishëm në lëvizshmërinë e spermatozoideve dhe aftësinë e tyre për të fekonduar vezën.
Duke frenuar përkohësisht këtë enzimë, studiuesit synojnë të pengojnë spermatozoidet të lëvizin në mënyrën e nevojshme për fekondim. Efekti pritet të jetë i shpejtë dhe i kthyeshëm, pa ndikuar në prodhimin e spermës për një periudhë të gjatë.
Një nga ndryshimet kryesore krahasuar me metodat e tjera eksperimentale është pikërisht koha e veprimit. Meqë prodhimi i spermatozoideve te njerëzit zgjat rreth dy muaj e gjysmë, metodat që synojnë këtë proces mund të kërkojnë javë për të dhënë efekt dhe po aq kohë që pjelloria të rikthehet pas ndërprerjes. Pilula e re synon ta shmangë këtë pritje.
Pse nevojiten alternativa të reja kontraceptive?
Aktualisht, mundësitë kontraceptive për meshkujt janë kryesisht prezervativët dhe vazektomia. Kjo bën që një pjesë e madhe e përgjegjësisë për parandalimin e shtatzënisë të mbetet te gratë, të cilat mund të përdorin metoda hormonale për periudha të gjata dhe të përjetojnë efekte anësore.
Sipas të dhënave të përmendura në raportimin e Newsweek, rreth 40% e shtatzënive në SHBA janë të paplanifikuara. Jean-Ju Chung, profesor i asociuar i fiziologjisë qelizore dhe molekulare në Universitetin Yale, ka theksuar nevojën për metoda që veprojnë përpara fekondimit, pa kërkuar marrjen e vazhdueshme të hormoneve nga meshkujt.
Një alternativë e tillë mund t’u japë çifteve më shumë mundësi për të zgjedhur mënyrën e parandalimit të shtatzënisë dhe për ta ndarë më në mënyrë të barabartë këtë përgjegjësi.
A do të jetë së shpejti e disponueshme?
Jo ende. Edhe pse rezultatet e deritanishme kanë nxitur kërkime të mëtejshme, pilula nuk është një produkt i miratuar për përdorim të përgjithshëm. Ajo duhet të vlerësohet për sigurinë, efektivitetin dhe kohëzgjatjen reale të mbrojtjes te njerëzit.
Gjithashtu, pretendimi se efekti është i kthyeshëm duhet të mbështetet nga të dhëna të mjaftueshme klinike. Deri atëherë, nuk duhet konsideruar si zëvendësim për metodat kontraceptive të disponueshme.
Nëse rezultatet e ardhshme janë pozitive, kjo qasje mund të hapë rrugën për një alternativë të re kontraceptive për meshkujt: një pilulë që vepron shpejt, ka efekt të përkohshëm dhe nuk synon të ndryshojë prodhimin e spermës në afatgjatë.
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