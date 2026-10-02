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Kosova

“Kosova dhe BE-ja”, 18 milionë euro për Fakultetin e Matematikës dhe Shkencave Natyrore

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Kryeministri Albin Kurti dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, vizituan të enjten objektin e ri të Fakultetit të Matematikës dhe Shkencave Natyrore në Prishtinë, duke vënë në pah investimin e përbashkët të Kosovës dhe Bashkimit Evropian në arsimin dhe shkencën universitare.

Qeveria e Kosovës në një njoftim në Facebook ka publikuar fotografi nga objekti i Fakultetit.

Lexoni të plotë njoftimin e Qeverisë së Kosovës:

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dje vizituan ndërtesën e re të Fakultetit të Matematikës dhe Shkencave Natyrore të Universitetit të Prishtinës.

Vlera e përgjithshme e investimit është afër 18 milionë euro (17,980,000), nga të cilat afër 12 milionë euro (11,900,000) nga Bashkimi Evropian, 5 milionë e 80 mijë euro nga Universiteti i Prishtinës dhe 1 milion euro nga Ministria e Arsimit.

Objekti i ri i Fakultetit të Matematikës dhe Shkencave Natyrore i Universitetit të Prishtinës, ka një sipërfaqe të përgjithshme prej afër 14 mijë metrash katrorë.

Nga ky projekt i përbashkët në kuadër të marrëveshjes financiare për IPA 2020 ndërmjet Republikës se Kosovës dhe Bashkimit Evropian, përfitojnë rreth 2 mijë e 300 studentë, të cilët tashmë kanë ambiente bashkëkohore, nga inventari deri te pajisjet laboratorike, por edhe hapësira të bollshme përreth objektit. /Telegrafi/

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