Kostumi rozë i mbretëreshës Letizia ngjall kujtime të princeshës Kate
Mbretëresha Letizia dhe princesha Catherine janë dy prej figurave më të veshura të familjeve mbretërore, të cilat duken po aq bindëse në fustane gala dhe në kostume të prerë. Princesha Catherine ka treguar shpesh preferencën për kostume me ngjyra të forta dhe disa nga më të spikaturat e saj janë nga Alexander McQueen: një set cerulean, një kombinim asimetrik i kuq dhe një kostum rozë me nuanca delikate. Në qershor 2022, Kate veshi kostumin rozë të McQueen me një top të bardhë me qafë të rrumbullakët, këpucë ante në nuancë salmon dhe bizhuteri diamanti; një vit më vonë ajo e riktheu sërish, duke e kombinuar me një këmishë rozë me butona, këpucë të bardha dhe një brez me një mbyllje të zbukuruar me perla.
Siç raporton Harper’s Bazaar, mbretëresha spanjolle zgjodhi një kostum bubblegum rozë të përbërë nga një xhaketë të gjatë e qëndisur dhe e ngushtuar me një buton të vetëm në ngjyrë breshke dhe pantallona të ngjashme me bel të lartë. Ajo e shoqëroi veshjen me një bluzë të bardhë të lehtë me një model të stilizuar të qafës dhe këpucë slingback prej lëkure lakore në një beige të ngrohtë; stili u plotësua me bizhuteri të arta, përfshirë vathë unazorë dhe një unazë të veçantë. Letizia mbajti këtë pamje gjatë hapjes së Vitit Akademik të Trajnimit Profesional në Talavera de la Reina, Spanjë.
Letizia ka një repertor kostumesh të guximshme, që përfshin modele si një set gri i lëshuar me karo, një set pa mëngë në ton baby-blue nga Boss dhe një kombinim të zi pa rever. Të dyja, Kate dhe Letizia, tregojnë se mund të kombinojnë elegancën formale me elemente më të guximshme të modës, duke sjellë versione të ndryshme të kostumeve të ngjyrosura në daljet e tyre publike.
Sipas Harper’s Bazaar, rikthimi i nuancave rozë në paraqitjet mbretërore tregon se kostumet në këtë gamë ngjyrash mbeten një zgjedhje e preferuar për shfaqjet publike dhe nënvizojnë natyrën e sotme të modës mbretërore.
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