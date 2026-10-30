Shtetas të huaj “kampojnë” para MPB-së në Tivar për të dorëzuar dokumentet para regjimit të vizave
Një grup shtetasish të huaj u mblodh qysh në orën 19:00 para degës së Ministrisë së Punëve të Brendshme në Tivar, me karrige, veshje të ngrohta dhe ushqim, për të zënë radhën për sportelin që hapet nesër — përpara se më 1 nëntor të hyjë në fuqi regjimi i vizave për shtetasit e Rusisë, Turqisë, Bjellorusisë, Kinës dhe Arabisë Saudite.
Një pamje e pazakontë është parë mbrëmjen e së enjtes përpara prostorive të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) në Tivar: një grup shtetasish të huaj u mblodh qysh rreth orës 19:00 për të zënë vend në radhë dhe për të pritur hapjen e nesërme të sporteleve për dorëzimin e dokumentacionit për qëndrim, përpara hyrjes në fuqi të regjimit të vizave, siç njofton Vijesti.
Siç shihet në fotografitë e bëra rreth orës 21:00, shtetasit e huaj kanë vendosur karrige përpara ndërtesës së MPB-së, kanë veshur veshje të ngrohta dhe janë përgatitur për pritje shumëorëshe në ambient të hapur. Edhe pse nuk ishin të gatshëm të flisnin me gazetaren e Vijesti-t, kurse disa kundërshtuan edhe fotografimin, fakti që kanë marrë me vete sende personale, pije dhe ushqim tregon se janë gati ta kalojnë gjithë natën aty, vetëm për të qenë ndër të parët që dorëzojnë dokumentet.
Dega e MPB-së në Tivar prej kohësh njihet në atë qytet se mezi ka kapacitet për t’u përballur me volumin e madh të punës, ndërsa për shkak të hapësirave të kufizuara, radhët e mëdha dhe turmat ku qëndrojnë shtetas të huaj dhe vendas janë pamje e përditshme.
Arsyeja e këtij “kampimi” janë ndryshimet e paralajmëruara të regjimit të vizave, të cilat duhet të hyjnë në fuqi më 1 nëntor dhe që kanë të bëjnë me shtetasit e Rusisë, Turqisë, Bjellorusisë, Kinës dhe Arabisë Saudite.
Nga ajo datë, Mali i Zi duhet të vendosë detyrimin e vizës për shtetasit e vendeve në fjalë, në kuadër të harmonizimit të politikës së vizave me Bashkimin Evropian.
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