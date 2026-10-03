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03 Tet 2026
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Greqia

17 të arrestuar në Greqi për mashtrim me kriptomonedha: organizatë piramidale me rreth 8 milionë dollarë, mes të dyshuarve edhe ushtarakë

Policia greke çmontoi një skemë piramidale investimesh në kriptomonedha me të paktën 10 mijë viktima; mes 17 të arrestuarve ka edhe nëntë ushtarakë, dy prej tyre nënoficerë me rol drejtues të dyshuar.

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Monedhë Bitcoin mbi tastierën e një laptopi (foto ilustruese)

Policia greke ka çmontuar një organizatë kriminale që mashtronte investitorë kriptomonedhash përmes një skeme piramidale, në një operacion të gjerë të koordinuar në disa rajone të vendit ku u arrestuan 17 persona. Siç njofton Business Daily, operacioni u zhvillua nga Nëndrejtoria e Ndjekjes dhe Zbardhjes së Krimeve të Katerinës (ELAS), ndërsa dosja përfshin edhe persona të tjerë të cilët janë ende nën hetim.

Sipas raportimeve të ERTnews, nëntë prej të arrestuarve janë ushtarakë, mes të cilëve dy nënoficerë me rol drejtues të dyshuar brenda organizatës. Të dhënat e hetimit tregojnë se skema premtonte dyfishimin e kapitalit brenda 50 ditësh, duke tërhequr të paktën 10.000 persona, ndërsa përmes platformës online të përdorur nga rrjeti kishin kaluar rreth 8 milionë dollarë.

Siç shkruan adieksodos.gr, veprimtaria e organizatës zgjaste të paktën që nga viti 2025, me zyra në Katerini, Selanik, Larisa, Patra dhe një ishull të Dodekanesit. Anëtarët e rrjetit merrnin bonuse për rekrutimin e investitorëve të rinj, ndërkohë që në fillim krijonin përshtypjen e fitimeve reale, para se të ndalonin kthimin e kapitalit tek viktimat.

Gjatë operacionit policia sekuestroi rreth 300.000 euro, pajisje elektronike, media ruajtjeje dhe dokumente që, sipas hetuesve, do të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të rrjedhës së parave. Prokuroria e Katerinës ka ngritur akuza për organizatë kriminale, mashtrim dhe pastrim parash, ndërsa të arrestuarit janë dërguar para autoriteteve hetimore.

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