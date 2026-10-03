Mali Olimp: miratohet studimi mjedisor, Parku Kombëtar zgjerohet në 37.544 hektarë
Ministria e Mjedisit dhe Energjisë e Greqisë miratoi Studimin e Posaçëm Mjedisor për zonat Natura 2000 të Olimpit, duke hapur rrugën për zgjerimin e Parkut Kombëtar në 37.544 hektarë, me 8 zona mbrojtjeje dhe 58% të sipërfaqes në mbrojtje të rreptë.
Ministria e Mjedisit dhe Energjisë e Greqisë (ΥΠΕΝ) miratoi pjesën e Studimit të Posaçëm Mjedisor (ΕΠΜ) 3Β për zonat Natura 2000 të Maqedonisë Perëndimore dhe Qendrore që ka të bëjë me Malin Olimp (GR1250001). Siç njofton Business Daily, ky miratim është hapi i nevojshëm për zgjerimin e Parkut Kombëtar të Olimpit, një nga zonat natyrore më emblematike të Greqisë.
Parku i zgjeruar do të përfshijë zonën Natura GR1250001, parkun ekzistues dhe zonën e Rezervës së Biosferës së UNESCO-s. Sipas raportimeve të eportal.gr, vendimi vjen në vazhdim të angazhimit të marrë gjatë kandidaturës së Olimpit për Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, duke forcuar statusin ndërkombëtar të mbrojtjes së malit mitik.
Me zgjerimin, Parku Kombëtar kalon nga 23.561 hektarë në 37.544 hektarë, duke integruar 13.841 hektarët e zonës periferike. Në të gjithë sipërfaqen përcaktohen 8 zona mbrojtjeje, përdorime të lejuara të tokës dhe masa menaxhimi, me 58% të parkut që do të jetë në zona mbrojtjeje të rreptë, garanton studimi.
Mali Olimp, maja më e lartë e Greqisë dhe simbol mitologjik i vendit, është shtëpia e një biodiversiteti të pasur dhe destinacion i rëndësishëm ekoturistik. Zgjerimi i parkut pritet të përmirësojë menaxhimin e territorit dhe mbrojtjen e habitateve të rralla, në përputhje me legjislacionin europian për natyrën.
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