Kreu i AMP-së takohet me ambasadorin e OSBE në Shqipëri, Michel Tarran: Bashkëpunimi për forcimin e mbikëqyrjes policore n
Kreu i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore (AMP), Klevis Qose, ka pritur në një takim ambasadorin e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Michel Tarran, ku në qendër të diskutimeve ishte forcimi i bashkëpunimit institucional dhe mbështetja e vazhdueshme në fushën e mbikëqyrjes policore.
Lajmi është bërë i ditur nga vetë Qose përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ai ka ndarë momente nga takimi dhe ka vlerësuar rolin e OSBE-së në mbështetjen e institucioneve shqiptare ndër vite.
“Kënaqësi të ritakohem, në këtë detyrë të re, me Kryetarin e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Ambasadorin Michel Tarran. E falënderova për mbështetjen e dhënë gjatë kohës kur drejtoja Sistemin Penitenciar, si dhe për gatishmërinë për të vijuar bashkëpunimin tonë në fushën e mbikëqyrjes policore”, shprehet Qose.
Sipas tij, bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtarë mbetet një element kyç për rritjen e standardeve profesionale dhe përmirësimin e mekanizmave të kontrollit dhe integritetit në strukturat ligjzbatuese.
Qose theksoi se shkëmbimi i eksperiencave dhe praktikave më të mira ndërkombëtare është thelbësor për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe për avancimin e objektivave të përbashkëta.
“Bashkëpunimi i vazhdueshëm dhe shkëmbimi i praktikave më të mira mbeten thelbësore për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe avancimin e agjendës sonë të përbashkët”, u shpreh ai.
Takimi mes kreut të AMP-së dhe ambasadorit të OSBE-së vjen në kuadër të angazhimit për thellimin e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë, me synim zhvillimin e mëtejshëm të mekanizmave të mbikëqyrjes policore, rritjen e transparencës institucionale dhe forcimin e sundimit të ligjit në vend.
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