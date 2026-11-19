“Kishte edhe fëmijë e gra”, protestuesi: Nuk na lejojnë të protestojmë as në trotuare, është urdhër politik
Një protestues i tha News24 se policia i shtyu qytetarët në trotuare dhe i spërkati me gaz lotsjellës, ndërsa drejtues të policisë, sipas tij, i kishin thënë se bëhet fjalë për urdhër politik.
Një protestues ka akuzuar policinë se nuk i lejon qytetarët të protestojnë as në trotuare, gjatë tensioneve të sotme para Kryeministrisë në Tiranë. Siç njofton BalkanWeb, ai i tha gazetarit të News24, Osman Stafa, se efektivët fillimisht i shtynë protestuesit drejt trotuarëve dhe më pas i spërkatën me gaz lotsjellës.
Sipas tij, mes protestuesve kishte edhe gra e fëmijë, ndërsa ai vetë u dëmtua nga spraji. Protestuesi tha se tubimi ishte njoftuar paraprakisht si protestë paqësore, por policia, sipas tij, nuk njeh as ligjin dhe as firmën e drejtorit.
Ai shtoi se drejtues të policisë i kishin thënë një ditë më parë: “Është urdhër politik, nuk kemi çfarë të bëjmë”. Sipas protestuesit, urdhri për të mos lejuar tubimin vjen nga politika dhe jo nga zbatimi i ligjit.
Protestuesi e quajti protestën të suksesshme, duke thënë se ajo po rritet çdo ditë, dhe shtoi se tubimi i 28 nëntorit do të jetë “nëntori i tretë”.
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