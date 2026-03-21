21 Mar 2026
Kriza në Ngushticën e Hormuzit-G7: Gati të veprojmë për të mbrojtur furnizimet globale

· 2 min lexim

Ministrat e Jashtëm të G7-së (Kanada, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, bashkë me përfaqësuesin e lartë të BE-së) kanë deklaruar se janë gati të ndërmarrin masa të nevojshme për të mbështetur furnizimet globale me energji dhe kanë ripohuar rëndësinë e mbrojtjes së rrugëve detare, duke përfshirë Ngushticën e Hormuzit.

Në një deklaratë të përbashkët, ata shprehin mbështetje për partnerët në rajon përballë sulmeve të pajustifikuara nga Republika Islamike e Iranit dhe proxy-t e saj.

Ata dënojnë në termat më të ashpër sulmet e pamatura të regjimit kundër civilëve dhe infrastrukturës civile, duke përfshirë infrastrukturën energjetike.

Kjo lëvizje vjen mes tensioneve të larta në Lindjen e Mesme (përfshirë konfliktin me Iranin), ku Teherani ka kryer sulme ndaj anijeve tregtare, infrastrukturës së naftës dhe gazit, dhe ka krijuar një mbyllje de facto të Ngushticës së Hormuzit – një pikë kyçe përmes së cilës kalon rreth 20% e naftës së tregtuar globalisht.

Vendet G7 (dhe aleatë si Holanda) kanë bërë thirrje që Irani të ndalojë menjëherë kërcënimet, minat, sulmet me dronë dhe çdo përpjekje për të bllokuar trafikun tregtar, duke iu referuar edhe rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së 2817.

Deklarata thekson se liria e navigimit është parim themelor i së drejtës ndërkombëtare dhe se këto veprime përbëjnë kërcënim për paqen dhe sigurinë globale, me pasoja të rënda për ekonominë botërore dhe popujt më të cenueshëm.

Vendet shprehin gatishmërinë për të kontribuar në përpjekje për të garantuar kalimin e sigurt në Ngushticën e Hormuzit dhe për të stabilizuar tregjet e energjisë.

