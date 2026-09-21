Kryeministri i Irakut: Grupet e armatosura të lidhura me Iranin do të çarmatosen deri në qershor 2027
Në një intervistë për New York Times, kryeministri Ali al-Zaidi zbuloi planin e qeverisë së Bagdadit për integrimin e grupeve në Forcat e Mobilizimit Popullor, me një periudhë 90-ditore pa sulme dhe garanci amerikane se forcat e SHBA-së nuk do t'i godasin ato.
Qeveria e Irakut planifikon çarmatosjen e grupeve të armatosura të lidhura me Iranin deri në qershor të vitit 2027, zbuloi kryeministri Ali al-Zaidi në një intervistë për gazetën New York Times. Sipas planit, këto grupe do të integrohen në Forcat e Mobilizimit Popullor (Hashd al-Shaabi), struktura zyrtare paraushtarake e shtetit irakian.
Al-Zaidi shpjegoi se do të ketë një periudhë 90-ditore gjatë së cilës grupet e armatosura nuk do të lëshojnë sulme, me garancinë se forcat amerikane nuk do t’i sulmojnë ato. Hapi tjetër do të jetë dorëzimi i armëve dhe integrimi i plotë në radhët e forcave shtetërore.
Çdo grup që pas afatit të qershorit do të vazhdojë të veprojë si milici do të shpallet “i jashtëligjshëm”, paralajmëroi kryeministri irakian. Mesazhi është i qartë: periudha e grupeve të armatosura jashtë kontrollit të shtetit po mbyllet.
Raporti vjen në një moment kritik, ndërsa konflikti SHBA–Iran ka hyrë në muajin e shtatë dhe Iraku ka qenë vazhdimisht terren tensionesh mes forcave amerikane dhe grupeve të mbështetura nga Teherani. Një marrëveshje e tillë do të lehtësonte ndjeshëm presionin mbi trupat amerikane në Irak dhe do të shënonte një fitore diplomatike për administratën e presidentit Trump.
Plani i çarmatosjes lidhet gjithashtu me përpjekjet më të gjera rajonale për de-eskalim, që përfshijnë ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit për një marrëveshje SHBA–Iran dhe kontaktet e drejtpërdrejta amerikane me Huthi-t në Oman.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/21/iran-war-live-tehran-warns-us-against-new-strikes-fighting-rages-in-yemen
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