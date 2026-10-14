Kryeministri irakian te princi saudit i kurorës: Iraku nuk do të përdoret si platformë sulmesh ndaj fqinjve
Gjatë vizitës së paparalajmëruar në Riad, kryeministri irakian al-Zaidi i tha Mohammed bin Salman-it se territori irakian nuk do të lejohet të përdoret për sulme ndaj Arabisë Saudite apo vendeve fqinje.
Kryeministri i Irakut i tha princit saudit të kurorës, Mohammed bin Salman, se Iraku nuk do të lejojë që territori i tij të përdoret si platformë për sulme ndaj Arabisë Saudite apo vendeve fqinje, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.
Gjatë takimit në Riad, al-Zaidi dënoi goditjet e fundit ndaj objekteve civile në Arabinë Saudite, ndërsa pala saudite shprehu mbështetje për përpjekjet e Irakut për stabilitet. Vizita e paparalajmëruar synon riparimin e marrëdhënieve të tendosura mes dy vendeve, veçanërisht pas operacionit saudit-amerikan të korrikut në Irak.
Kryeministri irakian kishte mbërritur në Riad më herët gjatë ditës për bisedime, në një moment kur sulmet e Huthi-t brenda territorit saudit vazhdojnë dhe rajoni po përballet me përshkallëzim të ri.
Bagdadi kërkon të mbajë ekuilibër mes fqinjëve të tij, ndërsa lufta SHBA–Iran dhe shkëmbimet e goditjeve në Jemen e kanë rritur presionin mbi të gjitha vendet e rajonit për të mos u tërhequr në konflikt.
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