Kryevepra e L. S. Lowry-t del në shitje për mbi 3 milionë stërlina në panairin e Berkeley Square në Londër
«Station Approach, Manchester» e vitit 1960, një nga peizazhet urbane më ambicioze të periudhës së pjekur të artistit, do të jetë vepra yll e panairit LAPADA nga 27 tetori deri më 1 nëntor, pas më shumë se 40 vjetësh pa dalë në ankand
Një nga peizazhet urbane më të rëndësishme të periudhës së pjekur të L. S. Lowry-t (1887–1976) do të dalë në shitje për më shumë se 3 milionë stërlina në panairin LAPADA Berkeley Square Fair në Londër, siç njofton EIN Presswire. Panairi mbahet nga 27 tetori deri më 1 nëntor në Mayfair dhe piktura do të jetë vepra yll në stendën e tregtarit të St James, MacConnal-Mason.
Vepra me titull «Station Approach, Manchester» është vaj në kanavacë me përmasa 30 me 40 inç, e realizuar në vitin 1960. Ajo bën pjesë në një grup të vogël pikturash të mëdha të asaj periudhe ku Lowry paraqiti monumente dhe vende të njohura, mes tyre edhe Piccadilly Circus, dhe shquhet sepse artisti i qëndroi jashtëzakonisht besnik skenës reale që paraqiti.
Në qendër të kompozimit qëndron fasada viktoriane e stacionit Exchange të kompanisë London and North-Western Railway, e përfunduar në vitin 1884. Stacioni ishte një nyjë e madhe hekurudhore e veriut që lidhte Mançesterin me Liverpoolin, Huddersfieldin, Leeds-in, Hull-in dhe Newcastle-in, si dhe me stacionin Euston në Londër. Turma e dendur e figurave kalon pranë statujës së Oliver Cromwell-it, e dhuruar qytetit në vitin 1875, dhe zbret përmes Victoria Street, mbi lumin Irwell, drejt stacionit.
Sipas tregtarit David Mason, shkalla dhe ambicia e veprës e vendosin atë mes kompozimeve urbane më të spikatura të Lowry-t. Rëndësinë që vetë artisti i jepte kësaj teme e tregon edhe fakti se ai realizoi një version më të vogël të të njëjtit subjekt dhe ia dhuroi Royal Academy-t në vitin 1962, vitin kur u zgjodh anëtar i saj. Piktura nuk ka dalë në ankand për më shumë se 40 vjet dhe ka qëndruar në një koleksion privat britanik, derisa u ble nga MacConnal-Mason.
Panairi i Berkeley Square, i organizuar nga LAPADA — shoqata më e madhe britanike e tregtarëve të artit dhe antikave — mbledh mbi 70 tregtarë specialistë, me vepra nga 500 stërlina deri në disa milionë. Organizatorët njoftojnë se edicioni i vitit 2025 priti më shumë se 20,000 vizitorë në gjashtë ditë.
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